Quanto costa una vacanza al mare dove Federica Pellegrini ama andare in estate? Ecco qualche prezzo e cosa fare

Ci sono tanti bellissimi posti in Italia dove andare in vacanza. Dalle montagne al mare la scelta è davvero ampia. La campionessa di nuoto Federica Pellegrini cerca spesso di visitare località italiane interessanti per rilassarsi. Alcune sono le sue preferite fin dall’infanzia. Scopriamone adesso una in Veneto.

Ci sono persone che impariamo ad apprezzare negli anni grazie al cinema o alla TV. Altre diventano famose grazie allo sport. Pensiamo soprattutto al calcio o all’atletica. Pure nel nuoto ci sono campioni indimenticabili e la più recente è senza dubbio Federica Pellegrini. Nonostante la gravidanza in corso è in perfetta forma e approfitta dell’estate per continuare a nuotare, in mare o in piscina.

In questi mesi sta girando molti luoghi, sia in Italia che all’Estero. Il suo posto del cuore si troverebbe in Veneto. Stiamo parlando del Lido di Jesolo. Qui il padre ha aperto alcuni anni fa un bar e la famiglia vi trascorre appena possibile bei momenti insieme. Sembrerebbe che la campionessa vi abbia comprato casa. L’affetto verso di lei in questa località si manifesta in molti modi. Addirittura un tratto del lungomare porta il suo nome.

Quanto costa una vacanza al mare al Lido di Jesolo

Per trascorrere una giornata al mare ad esempio al DolceVita Jesolo due lettini con ombrellone in prima fila costerebbero 25,00 euro al giorno. Stesso prezzo per una giornata al Riviera di Levante.

Il mare e la spiaggia sono le attrazioni principali, ma ad Jesolo si può fare molto altro. Ad esempio c’è il Museo della scienza con postazioni interattive per bambini e adulti. È possibile visitarlo pagando 16 euro il biglietto intero e 12 euro quello ridotto.

Per osservare da vicino varie specie di animali c’è il Tropicarium Park. Il biglietto intero costa 20 euro e 15 euro il ridotto. Se si vuole visitare Venezia insieme alle sue isole per una gita in motonave la tariffa parte da 32 euro.

Tra i posti migliori dove mangiare segnalati in alcuni siti di viaggio troviamo MeLoMango, MrBorto e Saporhit.

Dove dormire

Tra le strutture alberghiere preferite in fascia media abbiamo:

Hotel Bristol, con camera doppia a partire da 150,00 euro a notte;

Hotel Ginevra, prezzi a partire da circa 100,00 euro a pernottamento;

Le Soleil, camera doppia da 250,00 euro a notte.

I prezzi sono approssimativi. Verificare variazioni e disponibilità contattando le strutture.

Nel caso si fosse interessati all’acquisto di immobili a Jesolo, i prezzi rilevati da alcuni siti specializzati sarebbero i seguenti:

Prezzo medio di vendita 3.800,00 euro al m2.

Prezzo minimo 690,00 euro al m2.

Prezzo massimo 7.600,00 euro al m2.

Come arrivare

Dopo aver visto quanto costa una vacanza al mare in questa località veneta, scopriamo ora come raggiungere il Lido di Jesolo. In auto si può percorrere l’autostrada A4 fino alla tangenziale di Mestre. Da lì è necessario seguire le indicazioni per Jesolo.

Il treno arriverebbe in stazioni come Mestre e San Donà di Piave da dove proseguire con l’autobus.

Gli aeroporti vicini sono quelli di Venezia, Treviso, Trieste e Verona.