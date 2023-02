Svelato il trucco infallibile per sistemare le sopracciglia con la forma giusta ed è davvero facile

Avere sopracciglia perfette è un sogno di tante donne e tanti uomini. Lo testimonia l’assiduità con la quale ci si reca a sistemarsele nei centri estetici, un modo per affidarsi a mani esperte ed evitare errori. In realtà potremmo anche occuparcene da noi, tutto sta nel trovare la forma adatta al proprio viso. Ebbene è più facile di quanto possiamo pensare grazie a un’astuta tecnica diffusa nei saloni di bellezza, non resta dunque che capire quale sia.

Quando si parla di sopracciglia il plurale è d’obbligo, ne esistono tanti tipi. Si distinguono per spessore, sottili o folte, ma soprattutto per le differenti forme. Ci sono quelle più arcuate, le note ali di gabbiano, quelle dritte, spezzate, incurvate o, ancora, oblique. Spesso nella scelta ci si lascia trascinare dalla moda, ma non è detto che sia la mossa giusta per noi. Non tutte le sopracciglia stanno bene su tutti i visi e il risultato potrebbe incidere negativamente su sguardo e lineamenti.

È necessario studiare il proprio volto e modellare in modo naturale le sopracciglia: è questo il modo di non sbagliare. Farlo diventa semplice grazie a un’ingegnosa astuzia che ci faciliterà parecchio.

Svelato il trucco infallibile per sistemare le sopracciglia a casa senza errori

Così come esiste qualche metodo per capire il taglio giusto di capelli, allo stesso modo vi è anche per la forma delle sopracciglia. A lanciarla sarebbe stata Anastasia Soare, fondatrice di un marchio di make up. Le sopracciglia coprono l’osso dell’arcata sopracciliare, hanno dunque una collocazione ben precisa da rispettare e che differisce di persona in persona. Questo sarebbe il presupposto della geniale intuizione che prende il nome di eyebrows map o mappatura delle sopracciglia.

Ci indicherebbe esattamente da dove le sopracciglia debbano partire, dove terminare, come e quanto inarcarsi. Tutto ciò che ci serve per capirlo è una matita o un pennello da trucco, purché non troppo corti. Prendiamo la matita o il pennello e poggiamolo lateralmente al naso, ossia al bordo della narice. Dovremo tracciare una linea dritta immaginaria che raggiunga l’arcata sopracciliare passando per l’angolo interno dell’occhio: ecco il punto da cui comincerà il sopracciglio. Converrà mettere un segno tramite una matita per occhi o appositi fili professionali dotati di inchiostro.

Come fare la mappatura

Non spostiamo il pennello e andiamo a muoverlo lungo l’arcata facendo sì che attraversi obliquamente il centro dell’occhio. Avremo ottenuto l’altezza ascendente del sopracciglio. Facciamo scivolare ulteriormente il pennello verso l’angolo esterno dell’occhio per segnare la parte discendente terminale. Ecco quindi svelato il trucco infallibile per sistemare le sopracciglia: seguendo i segni avremo ottenuto le linee guida per modellarle. Ripetiamo l’operazione su ambedue le sopracciglia, perché seppure simili non sono mai perfettamente uguali.

I peli che fuoriescono dai segni li potremo togliere con una pinzetta o con il filo arabo. Meglio evitare la ceretta, più aggressiva e con la quale si rischia di depilare zone più estese. Sarà buona pratica comunque idratare prima la pelle così da evitare che si screpoli. Per ritoccare possibili punti vuoti o infoltire possiamo usare specifici gel o polvere con pennellino o una matita, purché dura così che non coli. Preferibili tonalità leggermente più scure del cuoio capelluto, evitando quelle nere che appaiono troppo artefatte. Tracciamo dei piccoli righini che vadano a camuffarsi nell’insieme e voilà: sopracciglia perfette in casa.