Per prevenire malattie cardiovascolari, ictus e infarti dovremmo assolutamente consumare così quest’alimento amatissimo

In una società obesogena come quella occidentale i rischi cardiovascolari e tutte le patologie a carico dei vasi sono ampiamente diffuse e ricorrenti. Sono, infatti, tra le cause più frequenti di mortalità.

Dunque, mantenere i vasi quanto più a lungo possibile in buone condizioni sarebbe la prima regola indispensabile per una vita migliore e più duratura.

A tal proposito, ormai conosciamo bene l’importanza che l’alimentazione svolge sulla prevenzione dello sviluppo di malattie cardiovascolari e metaboliche. In particolare sono note le proprietà benefiche di frutta e verdura sulla prevenzione. Questo perché questi alimenti, oltre ad avere proprietà antiossidanti e a essere ricchi di preziosi elementi, come le vitamine e i sali minerali, avrebbero anche un’azione piastrinica antiaggregante.

In particolar modo, il pomodoro sarebbe uno dei più potenti antiaggreganti piastrinici naturali. Tuttavia, le sue proprietà antiaggreganti sarebbero idrosolubili e contenute nella parte gialla intorno ai semini. Una parte che spesso molti scartano prima di consumare i pomodori. Molti, infatti, utilizzandoli sia freschi che cotti, eliminano la parte idrosolubile e i semini.

L’azione antiaggregante svolta dal pomodoro, ma anche da pompelmo e melone, è fondamentale per prevenire la formazione di eventi trombotici. In particolare, in un esperimento di settore si è visto come l’assunzione di succo di pomodoro, già dopo sole 3 ore dall’introduzione, rallenterebbe l’attivazione piastrinica.

In più l’azione antiaggregante del pomodoro non sarebbe nemmeno pericolosa. I succhi vegetali in esso presenti, infatti, sarebbero in grado di ridurre l’aggregazione piastrinica senza rallentare i processi di coagulazione del sangue. Per tale ragione il pomodoro si rivela un ottimo alleato del cuore e dei vasi. Ed ecco perché giocherebbe un ruolo chiave nella prevenzione di patologie cardiovascolari.

Il pomodoro è inoltre un alimento particolarmente ricco di proprietà antiossidanti legate soprattutto alla presenza del licopene. Il licopene è l’antiossidante che dona il colore rosso al pomodoro e gli conferisce proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e antitumorali.

In più la biodisponibilità del licopene contenuto nei pomodori cresce aumentando i tempi di cottura. Raggiunge il suo picco massimo dopo 30 minuti di cottura. Inoltre, addizionando dell’olio di oliva a crudo, aumenta ancora una volta la biodisponibilità del licopene.

Se consumato crudo, invece, il pomodoro possiede discrete quantità di vitamina C, che tuttavia si distruggerebbero in cottura già dopo soli 15 minuti. Dunque, per prevenire malattie cardiovascolari, ictus e infarti dovremmo assolutamente consumare così quest’alimento amatissimo.

