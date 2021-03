Ecco i tagli di capelli che risolvono il problema del viso tondo, a scelta fra lisci e ricci. Le guance da criceto sono un cruccio che affligge soprattutto le ragazze giovani e le donne di mezza età dalla figura curvy. Nascondere il viso tra lunghi ciuffi di capelli lunghi o con taglio medio può essere una buona soluzione, ma poi ci si ritrova con una testa piuttosto banale.

Ecco alcuni tagli di capelli di tendenza, che risolvono entrambi i problemi: quello del viso tondo e quello dello stile troppo convenzionale. Con l’aiuto degli Esperti di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Sviare l’attenzione dalle guance

Capelli, ecco i tagli di tendenza che risolvono il problema del viso tondo. Chi ha il viso paffuto può sfinarlo con tagli lunghi oltre le spalle che sviano l’attenzione dalle guance piene. È importante evitare la riga centrale, scegliere un ciuffo laterale scalato. Bisogna poter esibire una chioma perfetta, priva di doppie punte, sana e folta.

La messa in piega dovrebbe essere voluminosa e non piatta. Maschere e impacchi evitano che la capigliatura si inaridisca a colpi di phon. La frangia sfilata dona movimento, può anche aprirsi ma possibilmente non a tenda.

Altrimenti meglio tenerla chiusa e maestosa, come nel taglio per capelli extra lunghi “hime”, ispirato alle eroine dei cartoni animati giapponesi.

Se i capelli sono ricci, devono essere curatissimi, nutriti, perfetti. Sono sempre sotto osservazione e spesso continuamente toccati dalle donne, ma anche dagli uomini con capelli ricci e viso tondo.

È il movimento, in questo caso, a destrutturare il viso. Una leggera scalatura anteriore o posteriore dona volume e permette di giocare sul movimento, sull’asimmetria, sulle sfumature che slanciano il viso e lo valorizzano.

Se si preferiscono i tagli corti, bisogna lavorare sulle scalature laterali che diano slancio anche a un collo non sottile. I ricci devono essere morbidi, andare verso l’esterno per evidenziare i tratti del viso. Una bella piega movimentata regala volume ai capelli sottili. La parte davanti deve risultare più lunga rispetto a quella posteriore.