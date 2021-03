Quando si ha poco tempo nella pausa pranzo, oppure non si ha voglia di cucinare o semplicemente si preferisce pranzare o cenare con un panino, bisogna prestare attenzione a non preparare una bomba calorica.

Per evitare ciò, occorre considerare la sua composizione.

In questo articolo spieghiamo, come mangiare un delizioso panino senza ingrassare.

Quale pane scegliere

Il pane deve essere integrale, oppure di segale, di cereali, o pane nero.

Il pane integrale, rispetto agli altri è quello che sazia di più.

Cosa aggiungere nel pane

1 porzione di proteine

Come: carne magra, pesce o crostacei.

1 di verdura

Come: pomodoro, cetriolo, insalata, ravanello, avocado e funghi.

1 di prodotto lattiero caseario

Come: formaggi magri tra cui la mozzarella, formaggio di capra, la feta ecc.

1 di salsa leggera

Eliminare la maionese e il ketchup.

Scegliere un filo di olio di oliva, una salsa di verdure crude, un formaggio spalmabile

leggero.

Si possono aggiungere erbe e spezie.

Come mangiare un delizioso panino senza ingrassare. Ecco alcuni esempi di panini con poche calorie

Panino con bresaola, formaggio di capra e ravanelli

a) 2 fette di pane ai cereali;

b) 8 fette di ravanello;

c) 4 fette di bresaola;

d) 1 cucchiaio di formaggio fresco di capra;

e) 2 foglie di lattuga.

Panino con il prosciutto crudo

a) 2 fette di pane integrale;

b) 4 fette di pomodoro;

c) 2 fette di prosciutto crudo sgrassato;

d) 2-3 foglie di lattuga;

e) qualche fetta di ravanello;

f) 1 cucchiaino di burro semi salato.

Panino con pollo e verdure crude

a) 2 fette di pane nero;

b) 1 fetta di petto di pollo;

c) qualche fetta di cipolla;

d) qualche fettina di carota;

e) qualche fungo tagliato a fettine;

f) qualche foglia di lattuga;

g) 1 cucchiaino di salsa di verdure.

Panino con tacchino e formaggio

a) 2 fette di pane integrale;

b) 2 fette di prosciutto di tacchino;

c) 2 fette sottili di formaggio;

d) qualche fetta di pomodoro;

e) 2 o 3 foglie di lattuga;

f) 1 cucchiaino di senape.