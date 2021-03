I capelli in stile Renga, Zlatan, Irama, Damiano. Mahmood. Ecco come porteranno i capelli i maschi italiani, giovani e anche meno giovani da qui a settembre prossimo.

Il coprifuoco serale ha certamente favorito un’osservazione molto attenta dei look delle star canore al maschile più seguite del momento. Con un focus particolare sui capelli e la barba.

Il taglio giusto di entrambi, si sa, può trasformare radicalmente l’aspetto di chiunque. Ecco gli stili più interessanti che si porteranno per la primavera-estate, osservati sul palco del Festival di Sanremo.

R come riccio, da Irama a Renga

Troppo classico il riccio di Ermal Meta, meglio il ciuffo sale e pepe di Bugo by Wella. Francesco Renga mantiene il curly wild, ma ha sfoltito sapientemente. E abbina a una barba finto casual, disegnatissima invece per sfinare più possibile il volto grande e largo.

Irama ha detto addio a cespugli e treccine, ha scoperto la fronte, sfoggia una piega beach style. Perde, anche nei capelli, il look ironico da Rino Gaetano e assume quello da pop star di lungo corso, con canzoni orecchiabili, come Umberto Tozzi. Speriamo ne sia valsa la pena.

Capelli uomo, tutti i trend più cool di Sanremo da portare fino a settembre

Sarà copiatissima per tutta l’estate quella coda alta da samurai, sfoggiata da Zlatan Ibrahimović. Tra i primi che si accodano c’è la cantante Arisa. Anche lei con una coda tiratissima, non raccolta, infilata invece in un tubo d’acciaio.

Ma il finish lucidissimo e a specchio del calciatore, vince tre a zero. Ha dimostrato di saper tenere testa anche all’infilata di casco da passeggero. Una forzatura indispensabile per salire sulla moto dell’attonito Franco, il motociclista che ha portato il divino Zlatan, bloccato in autostrada, fino all’entrata artisti dell’Ariston, giusto in tempo per partecipare al Festival.

Il caschetto mosso di Damiano

Victoria si riporta sul lungo, Ethan dà giusto una spuntata, Thomas mantiene il taglio. Invece Damiano a sorpresa accorcia e organizza le chiome ma, al contrario di Sansone, non perde la forza né la voce da rocker.

Arriva sul palco con un doppio taglio medio e mosso, con stacco tra laterali e lunghezze. È stato studiato per lui dal tandem l’Oreal-Tony&Guy, ed è bello sia dietro che davanti. Libera la testa da uno sventolare di chiome troppo lunghe sul viso che, nel suo caso, stava diventando appiccicoso e problematico.

Il mullet pulito di Mahmood

Capelli uomo, tutti i trend più cool di Sanremo da portare fino a settembre. Ospite della quarta serata di Sanremo, il campionissimo Mahmood si è presentato con un mullet pulito di Michele Cisco per Bullfrog, con laterali sfumati, ceasar cut sulla parte frontale e barba tagliata a 4 millimetri degradante sotto al collo. Un look che sta molto bene a tutti coloro che hanno occhi intensi e una bellissima bocca sulla quale concentrare lo sguardo dell’interlocutore.

Perfetti Fedez e Amadeus

Promossi l’haircut perfetto di Barberino’s per Fedez e l’abbinata di haircut e pizzo di Amadeus. Scivolone su barba e capelli per Ajello, invece. Il suo bowl cut non convince, la barba ancora di meno. Sarà però copiatissimo (dalle donne) per la blusa con le piume sulla schiena.