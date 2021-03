Almeno una volta, è capitato a chiunque di ritrovarsi lo schermo del computer ruotato senza apparente ragione. E quindi, di visualizzare il proprio desktop o la pagina del browser al contrario. In questi casi, la freccia del mouse si muove al contrario, rendendo difficile l’accesso alle impostazioni del computer e quindi la risoluzione del problema, che può richiedere più di qualche minuto. Vedremo quindi un trucco facile e veloce per ruotare lo schermo del computer, da appuntare per le prossime volte in cui accadrà.

Riallineare lo schermo usando una combinazione di tasti

Questo trucco facile e veloce per ruotare lo schermo del computer non richiede l’utilizzo del mouse, ma della sola tastiera. Per riportare lo schermo all’allineamento predefinito (orizzontale) ricorrere ad una tra le seguenti combinazioni di tasti: [Ctrl] + freccia su, [Ctrl] + [Alt] + freccia su o [Ctrl] + [Shift] + freccia su. Il ripristino delle impostazioni di base sarà istantaneo. La combinazione varia a seconda della scheda grafica del computer, quindi può consistere in una delle tre citate.

In una tastiera con layout italiano, il tasto Shift si trova a sinistra di quello delle parentesi angolari (< >) , sopra al tasto Ctrl e sotto a quello del Blocco Maiuscole. Vien da sé dedurre anche la posizione del tasto Ctrl di sinistra. Il tasto Alt, invece, si trova a sinistra della tastiera, nella fila inferiore dei tasti, a due tasti di distanza dal Ctrl. In genere, i i tasti Ctrl e Alt (Alt Gr) sono però presenti presenti due volte: una a sinistra, come già specificato, e l’altra a destra della tastiera, accanto alla freccia direzionale sinistra. Queste ultime si trovano a sinistra del blocco numerico e a destra rispetto a quello delle lettere.

Articoli simili a Un trucco facile e veloce per ruotare lo schermo del computer

Come organizzare il desktop del proprio computer in modo ordinato e funzionale