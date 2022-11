Capelli e piega ordinati con le 4 idee brillanti per mettere la fascia in inverno

Tenere ordinati i propri capelli durante l’inverno non è per niente facile. Gli eventi atmosferici avversi, come vento e pioggia, possono rovinare la nostra piega, facendo sembrare i nostri capelli paglia.

Per non parlare dei danni provocati dall’umidità. Dopo aver fatto la piega, non c’è cosa peggiore che camminare in un luogo pieno d’umidità che, in pochi minuti, concerà i nostri capelli per le feste.

Per evitare di sembrare dei barboncini, quindi, dovremo escogitare delle pettinature che ci permetteranno di essere sempre in ordine. Nonostante tutto, ciò è possibile, grazie a qualche piccolo trucchetto del mestiere.

Non dovremo utilizzare la piastra, né per fare una piega liscia, né per creare dei ricci perfetti. Al posto dei classici strumenti per mantenere la piega, infatti, impareremo ad usare al meglio la fascia per capelli.

Queste fasce sono già amatissime, perché si abbinano bene a diversi stili, soprattutto perché esistono di tantissimi colori diversi. Ciò che, però, molte persone non conoscono, è il modo originale per indossarle. Per questo, oggi ne scopriremo addirittura 4.

Capelli e piega ordinati con le 4 acconciature migliori per indossare la fascia elasticizzata

Coprire le radici bianche anche senza tinta è sicuramente più facile che far durare a lungo una piega in inverno. Ecco perché, per salvare la situazione, ci tornerà sicuramente utile una fascia per capelli.

I modi migliori per indossarla, infatti, saranno semplici ma, allo stesso tempo, di grande effetto.

Coroncina di capelli facilissima da realizzare

Per questa prima pettinatura, creeremo un look assolutamente raffinato. Per riprodurlo, dovremo prendere le prime 2 ciocche laterali di capelli e fare, con ognuna, una treccia. Legheremo le 2 trecce dietro la testa, e lasceremo cadere sciolti sulle spalle gli altri capelli.

Alla fine, metteremo la fascia, e avremo creato un look molto personale e davvero unico.

Per chi ama lo chignon

Gli amanti dello chignon non dovranno avere dubbi: la fascia per capelli è adatta anche per loro. Per indossarla al meglio in questo senso, bisognerà prima pettinare molto bene i capelli e creare un classico chignon. Dovremo, poi, fermare i capelli più corti, che potrebbero rimanere in piedi, con del gel, anche maschile, o della lacca.

Quando avremo creato lo chignon, dovremo semplicemente infilare la fascia per capelli da sotto al mento, e sistemarla sull’attaccatura dei capelli. Con questo stile saremo fini ed eleganti, ma al contempo casual.

Coda di cavallo con dettaglio alla moda

Chi, invece, preferirà uno stile più sbarazzino ma, allo stesso tempo, curato, potrà optare per questa seconda opzione. Stavolta dovremo muoverci in 2 modi.

Il primo, più semplice da realizzare, consiste in una normalissima coda di cavallo con la fascia sistemata sull’attaccatura dei capelli. Il secondo modo, invece, è sicuramente più femminile e alla moda.

Si realizzerà facendo la coda, ma lasciando cadere due ciuffi laterali sul viso, e poi mettendo la fascia. Le ciocche, ovviamente, rimarranno davanti alla fascia, morbide sulla fronte.

Alla fine, sembreremo molto più giovani di quanto non lo siamo davvero. Infatti avremo capelli e piega ordinati con le fasce elasticizzate, ottime per creare un’acconciatura all’ultima moda.

Solo provandole tutte potremo scegliere quella più adatta a noi.