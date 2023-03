Grande Fratello VIP: ecco come ha reagito Edoardo Donnamaria alla squalifica a telecamere spente

Come ha reagito Edoardo Donnamaria alla squalifica a telecamere spente-foto da Instagram

Ieri la puntata del Grande Fratello VIP ha scosso gli animi di tutti, sia pubblico che concorrenti. E le squalifiche hanno lasciato degli strascichi non da poco che sicuramente avranno delle ripercussioni nel corso delle prossime settimane.

La puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera è stata decisamente ricca di colpi di scena. La squalifica di Edoardo Donnamaria e l’ammonimento fatto a Tavassi, hanno sicuramente lasciato concorrenti e pubblico di stucco. Tra lacrime e occhiate di sconcerto, i vipponi hanno dovuto affrontare una serata davvero al vetriolo.

Edoardo Donnamaria: ecco come ha reagito a telecamere spente e qual è stata la reazione del vippone

Edoardo Donnamaria è stato squalificato per un atteggiamento scorretto nei confronti di Antonella Fiordelisi. La reazione del volto di forum davanti alle telecamere è stata piuttosto ferma. E il giovane romano è riuscito a rimanere lucido, nonostante tutto il polverone che si stava alzando. Ma non tutti sanno che, una volta abbandonata la casa e salutata la fidanzata, la reazione del vippone è stata decisamente diversa.

Cosa ha fatto dopo aver abbandonato la casa più spiata d’Italia

Donnamaria si è mostrato davvero calmo dopo la squalifica. E ha sicuramente stupito tutti. Ma il pubblico non sa cosa è successo dietro le quinte. Dopo aver salutato la fidanzata, infatti, il volto di Forum ha dovuto abbandonare la casa più famosa di Italia. E si è trovato a dover fare i conti con una dura realtà che sicuramente non si aspettava.

Grande Fratello VIP: ecco come ha preso davvero la squalifica e come sta in questo momento

Uscito dalla casa del Grande Fratello VIP, Edoardo Donnamaria ha trovato tutta la sua famiglia ad attenderlo. Appena ha visto i parenti e le persone care, Donnamaria è rimasto ancora più sconvolto. Pare infatti che il giovane di forum fosse letteralmente sotto shock. In più, frastornato e deluso dalla fine dell’esperienza che doveva essere la più bella della sua vita, si sarebbe lasciato andare a un pianto liberatorio con i genitori. Dopo averli abbracciati dopo mesi che non li vedeva. Dunque, questo è quello che è successo a Edoardo dopo aver lasciato il Grande Fratello VIP: ecco come ha reagito a telecamere spente.

