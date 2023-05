Cannes, Versace e Dua Lipa presentano la collezione La Vacanza

Versace ha deciso di presentare una collezione di pezzi esclusivi in collaborazione con la pop star inglese Dua Lipa. La sfilata ha preso luogo a Cannes, città dove si sta svolgendo il Festival del Cinema.

Era stato annunciato a inizio maggio e ieri la collezione di Versace realizzata in collaborazione con Dua Lipa ha preso vita. A fare da sfondo allo show l’incantevole Cannes, già teatro del Festival del Cinema. La collezione è stata intitolata “La Vacanza” e ha debuttato con uno show speciale ieri e per i veri fan è già disponibile nei negozi e sull’e-shop di Versace. Dua Lipa inoltre era già in Francia per prendere parte al Festival dove ha sfilato con il nuovo fidanzato.

La liaison tra Dua Lipa e Versace va avanti da tempo. Infatti, la pop star ha posato nella campagna fall-winter 2021 del marchio scattata dal duo Mert&Marcus, ma ha spesso indossato il brand in altre occasioni. La collezione disegnata a quattro mani è l’ennesimo step che sugella questa incredibile collaborazione. “Il fatto che mi abbia dato l’onore di co-disegnare questa collezione e che mi abbia permesso di esprimere le mia idea di estate in piena libertà è stato un sogno”, aveva infatti raccontato Dua Lipa.

Cannes, Versace e Dua Lipa insieme

La sfilata ha avuto luogo a bordo piscina dove è stata realizzata un’incantevole passerella. La collezione si chiama La Vacanza e ovviamente non poteva che essere ispirata alle incantevoli atmosfere della Dolce Vita. Così sfilano capelli vaporosi, microabiti in mesh scintillante, sandali alla schiava e una serie di gonne in spugna che sembrano asciugamani annodati in vita. Non mancano poi quei capi, oggi icone, che hanno reso grande il nome Versace. In passerella, tailleur colorati con corsetti, miniabiti attillati, e poi bikini e completi con logo all over. Versace ha proposto anche dei capi uomo e per lui si punta su linee morbide e oversize e camicie colorate aperte.

La palette colori è proprio quella della vacanza. Di giorno i colori accesi irradiano gli outfit delle modelle e modelli, mentre per la sera abiti total black con gioielli oro iconici della Maison. Immancabile il richiamo alla farfalla che vola da abito ad abito e diventa fil rouge di collezione. Dei capi che racchiudono quel twist glamour della vacanza, della spensieratezza estiva e del dolce far niente, tutto sotto un grande cappello che si chiama moda Made in Italy. Versace ancora una volta si dimostra essere un brand visionario, aggiornato ed estremamente cool. E così a Cannes, Versace e Dua Lipa presentano la loro prima collezione disegnata a quattro mani.