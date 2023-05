Lavandino e doccia hanno lo scarico otturato? Liberali in soli 10 minuti con lo straordinario trucco degli idraulici

Gli scarichi intasati sono tra i problemi più comuni che possiamo trovarci ad affrontare in casa. Con il passare del tempo, è normale che gli scarichi di bagno e cucina possano ostruirsi. In fondo a chi non è mai successo? Farsi prendere dallo sconforto è inutile: tutto ciò che dovrai fare è provare un trucco a dir poco geniale consigliato dagli esperti del settore. Vuoi saperne di più? Dedica un paio di minuti alla lettura di questo articolo.

Trascuratezza e disattenzione sono tra i maggiori responsabili degli scarichi otturati. Ammettilo: anche tu qualche volta hai lasciato che peli, capelli e avanzi di cibo finissero in fondo agli scarichi. Il risultato? L’acqua non scende più, si blocca e fatica a defluire, senza contare la puzza che fuoriesce ogni volta. Ma che cosa puoi fare per risolvere velocemente il problema? Prima di rivolgerti agli esperti e rischiare di spendere una fortuna, prova con qualche semplice rimedio fai da te. Quello che ti consigliamo oggi lo suggeriscono gli idraulici e potrà farti risparmiare tempo e soldi.

Lavandino e doccia hanno lo scarico intasato: 3 ingredienti che hai in casa possono risolvere il problema

Bastano davvero pochi minuti per risolvere questo comune ma fastidioso problema. Se l’acqua fatica a defluire, significa che c’è qualcosa che blocca gli scarichi. Che cosa puoi fare? Molte persone usano aceto e bicarbonato come soluzione, ma a volte può non bastare. Prima di chiamare un idraulico o smontare il lavandino prova questo metodo a dir poco formidabile. Per farlo, potrai usare 3 prodotti che sicuramente hai già in casa.

L’acido citrico è un prodotto ecologico ed economico che tutti possiamo trovare nei supermercati. Questo prodotto serve per sbiancare i capi, eliminare il calcare ed anche per pulire efficacemente gli elettrodomestici e liberare gli scarichi. Il lievito di birra è il secondo ingrediente che gli idraulici consigliano per eliminare i cattivi odori e sgorgare uno scarico otturato. Infine, useremo del semplice detersivo per piatti, possibilmente ecologico. Questo prodotto è un ottimo alleato per mantenere gli scarichi di doccia e lavandino liberi da ostruzioni perché ha un alto potere sgrassante.

Per sturare velocemente gli scarichi prova subito questa economica ed efficace soluzione

Se lavandino e doccia hanno lo scarico bloccato, fai in questo modo. Versa in un bicchiere d’acqua calda del lievito di birra e fallo sciogliere. Nel frattempo, versa nello scarico da liberare 150 grammi di acido citrico e una generosa quantità di sapone per piatti. Getta sopra la soluzione a base di lievito e chiudi il tappo del lavandino o della doccia. Attendi per una decina di minuti in modo che il rimedio abbia il tempo di agire.

Nel frattempo, porta ad ebollizione una pentola d’acqua e, quando sarà bollente, apri il tappo e versala tutta insieme nello scarico. In men che non si dica, gli scarichi torneranno liberi dall’ostruzione e potrai dire addio anche alla puzza di fogna. Se ricorri a questo metodo almeno una volta ogni 2 mesi, potrai prevenire il problema in modo facile e davvero economico.