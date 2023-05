Festival di Cannes 2023, i film da vedere

Riflettori puntati sul red carpet di Cannes per le star internazionali che sono arrivate, ma non dobbiamo di certo dimenticare il motivo per cui esiste il Festival di Cannes 2023: ovvero il cinema. E allora quali sono i film da vedere?

Cannes, Cannes, Cannes! Non si fa altro che sentire questa parola. Abbiamo visto che è arrivato Johnny Depp, Uma Thurman ha portato il figlio con sé, c’è Manu Rios che ha fatto impazzire i fan e le fan. Insomma un red carpet e una Cannes molto presa.

Ovviamente, oltre ai fantastici look sfoggiati sul tapis rouge, alle foto e agli autografi, ci sono i film. Ma quanti sono in gara? Quali sono quelli concorrono?

I film del Festival di Cannes 2023

Alla 76ª edizione del Festival di Cannes, in programma ci sono ben 131 film. Un numero abbastanza corposo, difficile sicuramente da mandare giù. La prima giornata si è aperta con la tipica cerimonia per la nuova edizione del Festival. Il film di apertura era “Jeanne du Barry – La favorita del re” (fuori concorso). Pellicola francese, ma gli occhi dei fotografi e degli appassionati erano tutti per Johnny Depp.

Le altre pellicole da vedere

Molti film a Cannes sono in concorso, altri invece no. Nella lista ci saranno sia uni sia gli altri, perché sono tutti da vedere.

Iniziamo con il film di Nanni Moretti, “Il Sol Dell’Avvenire”. Il cinema, il circo e gli anni ’50: tutto nel film di Nanni Moretti in concorso a Cannes 2023.

Torna anche Wes Anderson in concorso con “Asteroid City”. Film che racconta un raduno astronomico nel deserto e diventa l’occasione per ragazzi e famiglie di intrecciare le proprie esperienze.

Fuori concorso abbiamo invece “Killer of the Flower Moon” un film di Martin Scorsese con DiCaprio e Robert De Niro. Il film è ambientato nel 1920 quando una tribù di indiani viene massacrata. L’Fbi indaga e risolve uno dei casi più difficili della storia.

A Cannes torna anche Almodovar, regista spagnolo, con un corto fuori concorso che racconta la storia del ricongiungimento di due uomini in una vecchia città del West all’inizio del XX secolo. Tra gli attori Ethan Hawke, Pedro Pascal e Manu Rios.

In concorso c’è anche “L’été dernier” di Catherine Breillat, remake del film danese Dronningen (Regina di cuori), diretto da May el-Toukhy nel 2019. E anche “Anatomie d’une chute” di Justine Triet. Un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi. Ecco allora, al Festival di Cannes 2023, i film da vedere.