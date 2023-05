Come essere trendy con stile senza rinunciare alla comodità

Stanche di tacchi alti e abiti aderenti? Ebbene sì, sembrerebbe una missione impossibile, eppure ho in serbo per voi qualche tip su come essere trendy con stile senza rinunciare a capi comodi.

Comoda sì, in disordine no

– Abbigliamento sportivo sì, ma con linee che donino. Nel caso dei capi sportivi, seguire la tipologia del proprio corpo (a pera, mela, clessidra, etc…)

– Pantoloni comodi. Sì ai jeans, ma che siano elasticizzati, comodi su gambe e caviglie, mai troppo stretti nelle parti intime o in vita. Ricordatevi di comprare la taglia giusta: meglio un po’ più larga (non eccessivamente) piuttosto che stringa troppo e risulti sconfortevole.

– Non utilizzare più di due colori in un outfit. E, nel caso si volesse osare, usarne al massimo tre, per evitare stacchi di colore non piacevoli. Se usate per lavoro scarpe da ginnastica colorate, prendete come riferimento i colori al loro interno per vestirvi… un trucchetto utile per evitare errori di stile!

– Scarpe pratiche, ma alla moda. Dovete camminare tanto per andare a lavoro o svolgere mansioni pratiche? Scegliete sneakers alla moda, così non risulterà una scelta di comodo, ma un vostro look personalizzato. Importante prenderle nelle tonalità più utilizzate e tenerle il più in ordine e pulite possibile. Abbinare al posto di una semplice t-shirt, una blusa o una camicia bianca: sarete ordinate, ma con stile.

Come essere chic con stile senza rinunciare alla comodità

– Pantoloni dal taglio sartoriale, a gamba dritta o a palazzo, per andare sul sicuro e stare comode. Scegliete sempre una maglia o una camicia tono su tono ai pantaloni per apparire più slanciate.

– Vestiti con vestibilità morbida e di buona fattura. Via libera agli chemisier dal colore neutro come nero, beige o bianco, da abbinare a scarpe color nude. Chic senza sforzi? Si può!

– Salopette per apparire subito più giovani e trendy. Una chicca denim anni ‘60 da impreziosire con accessori e camicie morbide, per non essere dimenticate (ma senza sentirsi “costrette” in indumenti poco pratici).

– Via libera ai colori neutri. Sì a bianco, beige, grigio, blu scuro, nero per andare sempre sul sicuro. Rendono più serioso e adulto un look sportivo senza colori fluo. Sì a tessuti morbidi o “scivolati” per essere più eleganti.

– Sì a un make-up leggero e a capelli puliti e in ordine.

– Leggins e felpe con moderazione. Superata una certa età, a meno che non si vada in palestra, meglio evitare look sporty-chic inventati!