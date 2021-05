Altro che mete esotiche e resort con prezzi da capogiro. Il Bel Paese resta il più gettonato anche per queste vacanze 2021. Gli italiani, infatti, tra la crisi economica e la paura del Covid-19, hanno riscoperto la fortuna di vivere in Italia. Una penisola che offre, da Nord a Sud, località di mare e montagna a dir poco spettacolari.

Con la campagna di vaccinazioni che procede veloce, le riaperture in vista dell’estate cominciano a diventare realtà.

Cresce il desiderio di vacanza e per chi volesse qualche idea per un viaggio eccezionale e poco dispendioso, ecco “Solo pochi euro per accedere ad un angolo di Paradiso tutto italiano e unico al mondo con mare cristallino e Natura incontaminata”.

Invece, per trovare candide pietre bianche dalla grandezza di chicchi di riso e un mare turchese spettacolare, ecco la spiaggia libera e italiana da non perdere!

Luoghi incantanti e alla portata di tutti

Stiamo parlando de “Le Saline”, una spiaggia elegantissima, a tratti eterea, situata nel comune di Stintino in Sardegna.

Poco distante da Sassari, Stintino si trova nell’estrema punta della Sardegna, a nord – ovest, e possiede probabilmente una delle coste più affascinanti dell’intera Regione.

Alle spalle del litorale si trova lo Stagno delle Saline, in cui è possibile scorgere anche diverse specie di uccelli protetti. A sovrastare la costa, un’antica torre aragonese dal fascino eterno.

La spiaggia accontenta grandi e piccini e soprattutto il “portafoglio” di tutti.

Infatti, si può usufruire di punti ristoro e lidi con sdraio e ombrelloni, oppure scegliere la spiaggia libera.

Il parcheggio è molto grande e gratuito ed è situato proprio vicino il litorale.

A rendere unica la zona è la lunga distesa di piccoli ciottoli bianchi, tondeggianti e piccoli come chicchi di riso. La grandezza del litorale permette di ospitare molti turisti senza avere la sensazione di sostare in un luogo particolarmente affollato. Il mare si dipinge di azzurro, turchese e verde smeraldo.

Inoltre, a pochi passi da “Le Saline” si trova un’altra spiaggia eccezionale. La Pelosa, un vero e proprio Paradiso tropicale nel Mediterraneo nel golfo dell’Asinara. Dunque, per non rinunciare alle candide pietre bianche dalla grandezza di chicchi di riso e un mare turchese spettacolare, ecco la spiaggia libera e italiana da non perdere!