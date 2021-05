Farsi ammaliare dalla Natura prorompente, impetuosa e travolgente che circonda delle insenature da favole. In una vegetazione florida che si estende su una costa rocciosa, ecco sbucare una spiaggia eccezionale in uno dei luoghi più belli della Campania.

Stiamo parlando della “Baia del Buon dormire”. Un’insenatura situata a pochi chilometri dal porto di Palinuro, frazione del comune di Centola, in provincia di Salerno.

La spiaggia

La particolarità di questa spiaggia è che non è raggiungibile a piedi, in quanto risulta la “discesa a mare” di un Hotel privato.

Tuttavia, ci vorranno solo pochi euro per accedere ad un angolo di Paradiso tutto italiano e unico al mondo con mare cristallino e Natura incontaminata.

Sì, perché per accedere comodamente alla Baia del Buon dormire basta dirigersi al porto di Palinuro. Da lì, scegliere uno dei tanti mini tour organizzati per programmare una bella avventura in barca.

Il prezzo è esiguo e accessibile a tutti. Inoltre, si potrà decidere di arrivare sulla spiaggia e restare fin quando si desidera prima di rientrare con l’ultima barca. Per chi sceglie questo itinerario, il comune, ogni anno, mette a disposizione diversi parcheggi nei dintorni del porto. In questo modo, raggiungere questo angolo di Paradiso sarà semplice e soprattutto veloce ed economico.

Altra opzione è quella di parcheggiare gratuitamente in uno dei lidi convenzionati della zona e affittare un pedalò per raggiungere la meta dopo circa 10 minuti di pedalata. In questo caso, il prezzo lievita poiché l’affitto del pedalò può arrivare anche ai 10 euro l’ora.

Un viaggio emozionale

La baia del Buon dormire non è attrezzata con ombrelloni e servizi. I visitatori proveranno l’ebrezza di un vero e proprio viaggio sensoriale tra Natura, cielo e mare.

Per chi proprio non riesce a rinunciare ai servizi offerti dai lidi, potrà usufruire di un piccolo punto ristoro organizzato dall’Hotel, in cui si potranno gustare piatti del posto comodamente seduti su dei tavolini di legno con vista mare.

Dunque, solo pochi euro per accedere ad un angolo di Paradiso tutto italiano e unico al mondo con mare cristallino e Natura incontaminata.

Attenzione, però, lo spazio non è grande e per godersi davvero un viaggio in un prezioso Paradiso terrestre, si consiglia di evitare il mese di agosto.

Approfondimento

“Cosa devi sapere se vuoi prendere la patente nautica”.