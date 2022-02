La conservazione degli alimenti è importante, per poterne mantenere il gusto e soprattutto per evitare rischi alla salute.

Ci sono alcuni cibi che dobbiamo consumare entro pochi giorni, come il latte fresco, e altri che invece si conservano più a lungo. Questi ultimi a volte potrebbero trarci in inganno. Li lasciamo in dispensa per svariati mesi e li lasciamo scadere, senza nemmeno accorgercene.

Oggi approfondiamo quattro di questi alimenti, capendo come fare per conservarli al meglio e ammettendo che purtroppo li abbiamo lasciati spesso andare a male.

Quattro cibi molto popolari, ma a cui bisogna stare attenti

Iniziamo con le noci, le nocciole, le mandorle e altra frutta secca. Questo gruppo di alimenti, in genere, si conserva per alcuni mesi e quindi tende a stare in dispensa per lungo tempo. Bisogna stare attenti, però, perchè l’olio in essi contenuto può andare a male e diventare rancido. Questo rovina il loro gusto.

Quindi, anche se si tratta di prodotti a medio-lunga conservazione, consumiamoli appena possibile e seguiamo sempre le indicazioni di conservazione nella scatola.

Il secondo cibo da non sottovalutare è la birra. In genere, quando vogliamo berla, la mettiamo al fresco in frigo per un po’, ma normalmente la conserviamo a temperatura ambiente. Questo la espone a una scadenza più rapida. Infatti, il calore, l’aria, ed eventualmente la luce, fa invecchiare rapidamente la birra.

In genere, la birra può durare circa quattro mesi a temperatura ambiente. Non aspettiamo di più e consumiamola in tempo.

Gli alimenti che si conservano a lungo ma che lasciamo troppo spesso scadere in dispensa

Proseguiamo con le caramelle. Questi sono dolci che tendono ad avere una lunghissima data di scadenza, se conservate correttamente.

Se vengono tenute al caldo o alla luce per lungo tempo, si possono rovinare. Quindi, cerchiamo di tenerle al sicuro e consumiamole entro qualche mese, se possibile.

Concludiamo con i cereali, un alimento secco che, un po’ come le noci, ci sembra avere una vita eterna. In realtà, una scatola di cereali può durare un anno solo se chiusa, mentre una volta aperta non dura più di tre mesi.

Ci sono poi alcuni cereali che hanno un parziale contenuto di noci o nocciole, quindi sono esposti agli stessi rischi di questi cibi. Atteniamoci quindi strettamente ai tre mesi dopo l’apertura o anche meno se è indicato sulla scatola.

Questi sono gli alimenti che si conservano a lungo, ma che spesso finisco comunque per essere gettati, facciamo più attenzione.

