Molte persone quando decidono di leggere un libro si basano prima di tutto sulla fama dell’autore o sulla risonanza che una certa opera ha avuto all’interno della storia della letteratura. Facendo così, però, si perdono alcune chicche di autori meno conosciuti, ma altrettanto validi. Per questo oggi ne consigliamo una che per molti anni è stata sulla bocca di tutti per poi venire man mano messa da parte. Infatti, questo libro strampalato e divertente è perfetto da leggere in questo periodo per rallegrare il proprio stato d’animo. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

La storia editoriale del libro più famoso di Patrick Harris

Stiamo parlando di Zia Mame, il libro più conosciuto dell’ormai defunto scrittore americano Patrick Harris (pseudonimo per Edward Everett Tanner III). La trama ruota principalmente attorno a due personaggi, il piccolo Patrick e sua zia e ripercorre in diversi momenti della vita le loro avventure. Questo duo fuori dalle righe è in parte ispirato all’autore stesso e a sua zia. Inizialmente gli editori hanno rifiutato il romanzo proprio perché aveva un impianto disomogeneo. Alla fine però fu affidato alla Vanguard. Questa lo rese un vero e proprio best seller che calcò le classifiche del New York Times per diverse volte. Anche in Italia ebbe un enorme successo ed è tuttora considerato uno dei capolavori della letteratura comica americana.

Questo libro strampalato e divertente ci farà ridere di buon cuore dalla prima all’ultima pagina lasciandoci addosso il buonumore

La vicenda inizia quando il padre del bambino muore, lasciandolo solo al Mondo con una cospicua eredità sulle spalle. Questa però non può essere gestita in autonomia da un ragazzino di dieci anni, che quindi è affidato a un tutore. A tenerlo in casa però sarà la sorella del defunto, una donna eccentrica e abbiente circondata da un entourage altrettanto bislacco. La donna ha dei comportamenti molto liberali e per questo è spesso vista come un’icona gay. L’omosessualità di Dennis stesso è citata in questo libro, senza però essere apertamente dichiarata. Al tempo infatti avere un orientamento sessuale non inquadrato avrebbe potuto avere delle conseguenze tremende sulla propria popolarità e sulla propria vita privata. Se si è interessanti a queste tematiche consigliamo di leggere Pomodori verdi fritti alla fermata del treno che tratta delle vicende di una città dell’Alabama.

Lettura consigliata

Questo incredibile romanzo del premio Nobel per la letteratura è il libro perfetto da leggere