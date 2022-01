L’anno nuovo è appena cominciato. Come ogni nuovo inizio, tutti noi siamo carichi di aspettative e speranze. Il 2021 è stato un anno difficile per molti. Tuttavia, la ruota della fortuna gira sempre e un periodo negativo non può durare troppo a lungo.

Come abbiamo anticipato, sono finalmente in arrivo tanti soldi e fortuna per questi 3 segni zodiacali che entro fine anno stravolgeranno la loro vita.

Oggi invece spiegheremo che Cancro e Scorpione vivranno un 2022 memorabile, ma una pioggia d’oro e fortuna arrivano anche per altri 3 segni zodiacali.

Per scoprire se il nostro è uno tra questi fortunati segni, continuiamo a leggere l’articolo.

Cancro e Scorpione iniziano col botto

Abbiamo svelato che Bilancia e Scorpione inizieranno il 2022 a gonfie vele, ma è in arrivo una fortuna esagerata anche per questi 3 segni zodiacali. Tra questi c’è anche il segno del Cancro, che ha vissuto un 2021 davvero tormentato. Nonostante i Cancro siano in grado di gestire con molta abilità i momenti di tensione, lo scorso anno li ha messi duramente alla prova.

Fortunatamente, il 2022 porta serenità e molte soddisfazioni personali agli appartenenti a questo segno. È arrivato finalmente il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro e di godersi questo momento positivo.

Anche lo Scorpione inizia il 2022 in bellezza. La vita di coppia procede senza particolari ostacoli e la voglia di fare progetti è tanta.

Coloro che aspettano una conferma la riceveranno entro la fine del mese. Da questa risposta potrebbero dipendere le sorti dell’intero 2022.

Cancro e Scorpione vivranno un 2022 memorabile, ma una pioggia d’oro e fortuna arrivano anche per altri 3 segni zodiacali

Non solo Ariete e Gemelli, il 2022 porterà una pioggia di denaro anche a questi 3 segni zodiacali finalmente baciati dalla fortuna. Infatti, per il segno dei Gemelli l’anno nuovo inizia alla grande. L’intesa con il partner è davvero ottima, merito anche dei crescenti guadagni del periodo, che hanno contribuito a creare un clima più disteso.

In questo periodo la voglia di fare nuove esperienze e di viaggiare è altissima. Questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare un nuovo corso e fare nuove amicizie.

Leone

I Leone possiedono un carattere indomabile ed hanno sofferto le incertezze e le restrizioni del 2021. Tuttavia, il 2022 non placherà la voglia di affermarsi propria di questo segno. Infatti, i nati sotto il segno del Leone potranno raggiungere vette altissime quest’anno e la fortuna sarà dalla loro parte.

Tuttavia, dovranno tenere gli occhi aperti, perché i successi portano invidie e gli ostacoli sono dietro l’angolo. Le tensioni interne alla coppia si stanno appianando e una ritrovata serenità potrà sorprendere anche i Leone più scettici.

Sagittario

Sempre positivi e pieni di buoni propositi i Sagittario iniziano l’anno davvero a gonfie vele. Se il lavoro ha portato questo segno a vivere un momento di forte incertezza, il 2022 vede un vero e proprio cambio di rotta. Una nuova proposta di contratto potrebbe cambiare molte cose e aiutare i Sagittario a vivere un momento di maggiore tranquillità.

I soldi non mancheranno di certo e questo permetterà a molti nati sotto questo segno di fare progetti a lungo termine con il partner.