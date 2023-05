Cancella lo sguardo stanco o spento con il rimedio economico e veloce usato anche da Amal Clooney

Come illuminare lo sguardo e nascondere le imperfezioni della zona occhi per sembrare più giovani e riposate.

Quante volte ti capita di guardarti allo specchio e di focalizzarti sullo sguardo che fa evidentemente trasparire tutta la stanchezza e lo stress accumulati? Il lavoro ha le sue colpe, certo, ma anche la routine settimanale tra figli, impegni e commissioni di vario genere non scherza. Non a caso spesso ti ritrovi a pensare che vorresti avere a disposizione giornate più lunghe di 24 ore, così da riuscire a fare tutto. Tenere le redini delle varie situazioni non è semplice ed ecco che le occhiaie si fanno più scure e le rughe incorniciano il contorno occhi.

È quindi bene correre subito ai ripari con la giusta beauty routine e ricorrere a qualche trucco per nascondere le imperfezioni. Non serve nemmeno troppo tempo: cancella lo sguardo stanco o spento con il rimedio economico suggerito dalle make up artists dei Vip.

Il segreto delle star

Anche se spesso le invidiamo, attrici e modelle hanno una vita particolarmente ricca di eventi e trasferte per cui la stanchezza si fa inevitabilmente sentire. Ecco perché le make up artists di Hollywood hanno messo a punto uno stratagemma semplicissimo e veloce per risolvere il problema.

Lo hanno provato Gigi Hadid, Hailey Bieber e anche Amal Clooney, tra le icone di eleganza più amate dello star system. La cosa interessante è che anche tu puoi trarre vantaggio da questo suggerimento, perché non è nulla di complicato o costoso. Tra l’altro, ci sono almeno un paio di opzioni e quindi hai anche la possibilità di scegliere quella per te più comoda o conveniente.

La prima possibile soluzione è quella di applicare una matita morbida o un eyeliner color crema sulla rima ciliare inferiore. Questa tonalità rende gli occhi più grandi, regala un effetto freschezza naturale e inoltre lo sguardo risulta immediatamente più luminoso e vivace. In alternativa, puoi sempre optare per una matita bianca, da applicare sempre nella zona precedentemente indicata. Sia il colore nude che il bianco, poi, sono in grado di risaltare il colore dell’iride, di qualunque nuance sia.

A questo punto, perché non approfittarne anche per allungare gli occhi e rendere di conseguenza lo sguardo più seducente? Per fare questo, è sufficiente giocare sui contrasti, ad esempio applicando sulla palpebra degli ombretti colorati, peraltro perfetti per l’estate. Oppure ricorri alla classica combinazione black and white, definendo la rima ciliare superiore con una matita morbida scura per dare profondità. Infine, un altro modo per allungare e liftare lo sguardo è il cat eye, che di solito spaventa perché fare la riga perfetta sembra difficilissimo.

In realtà, anche in questo caso basta conoscere qualche trucchetto furbissimo per ottenere un ottimo risultato con il minimo dello sforzo. Ad esempio, sapevi che dovresti disegnare l’ala, o virgola all’insù che dir si voglia, prima di tracciare la linea lungo le ciglia? Inoltre, ricorda di preferire sempre l’eyeliner liquido, perché offre una finitura più precisa rispetto al prodotto in gel.