I mercati sembrano indecisi sulla strada da percorrere nel breve termine, mentre per quanto riguarda il lungo, sembra che nel primo trimestre di quest’anno la scelta sia stata fatta, ed è a favore del rialzo. Diversi nostri indicatori hanno confernato questa ipotesi, e rimarrà “il nostro tavolo di lavoro” fino a quando non verrà sconfessata. Mercati indecisi o la scelta è stata già fatta?

Lo studio dei grafici

Più volte abbiamo spiegato su queste pagine i motivi statistici ed economici che potrebbero far salire i mercati di lungo termine, e per il momento non ravvisiamo pericoli per “questa ipotesi”.

Qualsiasi notizia o dato economico presente e futuro, a parer nostro è sempre scontato dai grafici, e al momento anche sul time frame orario e giornaliero, la strada intrapresa sembra quella del rialzo. Potremmo essere all’inizio di una forte accelerazione dei prezzi fino al setup del 4 agosto, area temporale intorno alla quale attendiamo la formazione di un massimo rilevante, ma non il massimo annuale.

Torniamo al breve termine.

Ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività, quindi oggi si potrebbe capire quale andamento potrebbe esserci nei prossimi giorni, In base al nostro percorso campione, il minimo settimanale dovrebbe formarsi entro oggi per poi lasciare spazio a un rialzo fino alla chiusura di venerdì.

Mercati indecisi o la scelta è stata già fatta? Cosa potrebbe far cambiare lo scenario delineato

Alle ore 15:32 della giornata di contrattazione del 30 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.048

Eurostoxx Future

4.332

Ftse Mib Future

26.795

S&P500

4.228,14.

Cosa monitorare da ora ai prossimi 1/2 giorni di Borsa aperta?

La tenuta o meno in chiusura giornaliera dei seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

15.903

Eurostoxx Future

4.288

Ftse Mib Future

26.700

S&P500

4.109.

Sopra rialzo, sotto ribasso. Vedremo cosa accadrà ma siamo e rimaniamo ottimisti. Almeno per il momento e fino a prova contraria dei fatti.

