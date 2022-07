Indossare le scarpe da ginnastica e uscire per quella camminata veloce di mezz’ora o di 10.000 mila passi sarebbe diventato uno sport a tutti gli effetti. Questo sarebbe ideale per combattere la sedentarietà senza andare in palestra o rimanere chiusi nel salotto di casa, con tappetino e pesi.

Inoltre, camminare a un ritmo sostenuto potrebbe aiutare la psiche, allentando lo stress quotidiano. A ciò, si aggiungerebbe la possibilità di perdere peso, anche senza svolgere esercizi per buttare giù chili in eccesso su girovita e cosce.

Tuttavia, d’estate i nostri buoni propositi potrebbero andare in fumo e a minacciarli sarebbe principalmente il caldo, da mattina a sera. Nonostante ciò, starebbe spopolando una nuova tipologia di camminata veloce, a prova anche del solleone d’agosto, considerata in grado di aumentare i benefici del tradizionale camminare sulla strada. Di questa parleremo proprio nell’articolo di oggi.

Camminare per dimagrire pancia e gambe in estate può diventare più facile con questa tipologia di camminata veloce

Per sconfiggere quella svogliatezza che puntualmente può assalirci quando si avvicina l’ora del nostro allenamento con la camminata potremmo sperimentarne una tipologia perfetta per l’estate. Questa si chiama hydro walking e come possiamo facilmente intuire è una camminata, refrigerante, in acqua.

Per farla, però, non dovremmo per forza vivere in una zona di mare perché andrebbe bene anche la riva di un lago o un ruscello. Quindi, basta che entriamo a contatto con l’acqua e potremmo procedere con l’allenamento.

In particolare, potremmo decidere se immergere solamente i piedi fino alle caviglie oppure immergere le gambe fino alle ginocchia o alla cintola. Poi, potremmo iniziare a camminare come siamo soliti fare, considerando che in acqua potrebbe diventare più faticoso e che per questo potremmo ritrovarci a dover ridurre i tempi.

Potenziali benefici

Quindi, camminare per dimagrire pancia e gambe in estate potrebbe non essere solo un miraggio ma la realtà grazie all’hydro walking. Infatti, immergendo parte del corpo in acqua potremmo trovare un ristoro immediato dal caldo e la motivazione per raggiungere i nostri obiettivi.

Questa, poi, potrebbe essere incentivata anche dai benefici che sarebbero associati all’hydro walking. Oltre a poter perdere qualche centimetro su gambe e pancia, potremmo:

tonificare le parti del corpo più flaccide;

riattivare la circolazione contrastando la ritenzione idrica;

combattere le classiche gambe gonfie;

intensificare l’allenamento di polpacci e quadricipiti.

Infine, per svolgere la nostra sessione di sport potremmo restare a piedi nudi oppure acquistare delle apposite scarpe impermeabili, leggere e adatte per l’attività fisica.

Lettura consigliata

