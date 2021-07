Da qualche anno è nata, grazie all’idea di un allenatore di fama internazionale, la camminata metabolica. Una tecnica adatta a tutti, che non prevede corsa e salti ma che ottiene gli stessi effetti di un allenamento tradizionale. Si fa all’aperto ed in gruppo di una decina di persone. Unisce principi della marcia, della boxe e della danza. Dunque, camminando in questo modo otterremo risultati impensabili dopo solo 4 volte.

Che cos’è e chi può farla

Ogni seduta dura circa un’ora. Dobbiamo solo avere le cuffie nelle orecchie e una cintura, detta F-band, che garantisce di effettuare i movimenti in maniera corretta. Oltre a questo bastano tuta e scarpe da ginnastica normali. È consuetudine che i “maestri regalino la f-band ai nuovi allievi. Mentre le cuffie vengono date in comodato d’uso e sanificate dopo ogni utilizzo.

Si inizia con una camminata a passi lunghi. Via via si praticano torsioni del busto, come i boxeur. Lavorando sulla postura si attivano i muscoli profondi di glutei ed addome. Il “maestro” non solo comunica, attraverso le cuffie, i movimenti da fare. Ma costantemente corregge e incoraggia singolarmente i membri del gruppo. In ogni lezione ci sono 3 livelli di difficoltà: l’active per i più allenati, il tradizionale per la fascia 45-65 anni ed il soft per le persone dai 65 anni in su.

La camminata metabolica è adatta anche a chi ha problemi alle articolazioni. Infatti, i passi lunghi ed i movimenti particolari dei piedi non appesantiscono le ginocchia. Durante una sessione le braccia sono sempre in movimento grazie alla f-band.

Gli ultimi 20 minuti di lezione ci si dedica solitamente al rilassamento. Questo viene accompagnato da suoni armoniosi, campane tibetane o altri strumenti musicali.

Dopo circa 12-13 lezioni, solitamente si diventa abbastanza padroni degli esercizi. A quel punto quindi si può anche decidere di allenarsi in autonomia.

Chi ha provato la camminata metabolica garantisce che dopo 4 sedute il corpo riacquista tonicità e vigore, Sembra inoltre che la postura migliori decisamente. Inoltre il rilassamento finale giova non solo al corpo ma anche alla mente.

