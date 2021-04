La primavera 2021 ci ha riservato la sorpresa tardiva della neve nelle località di montagna, della pioggia improvvisa e del vento freddo. Dunque, se una settimana fa avevamo messo via i maglioni e i cardigan preferiti, abbiamo dovuto tirarli fuori di nuovo.

Presto, però, li dovremo riporre nei cassetti o negli sportelli dedicati al cambio di stagione. Potrebbe essere un’ottima occasione per sperimentare queste nuove modalità di lavaggio del cashmere che suggeriamo Noi della redazione Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Come si lava il cashmere

Un maglione pregiato di cashmere costa non meno di 100 euro, anche se non è etichettato con un brand importante. Ecco, dunque, che la sua manutenzione post acquisto diventa assolutamente cruciale.

Invece di lavarlo con un detersivo, proviamo a usare una goccia di shampoo neutro per bambini e a lavarlo senza sfregare, rigorosamente a mano. Perché le fibre della lana cashmere, anche se il maglione costa molto, sono delicate e si spezzano.

Non dobbiamo favorire la creazione di buchi e sfilature, se non siamo in grado di fare rammendi invisibili. Mezzo litro di shampoo per bambini costa poco più di 3 euro. Ma se vogliamo comprare un buon detergente lana, spendiamo il 50% in più. E anche più del doppio, se scegliamo quelle top dello scaffale.

Lo shampoo si rivela, dunque, una scelta furba, oltre che opportuna. Lasciamo in ammollo quindici minuti, e anche meno, se si tratta di un capo di colore scuro.

Ora possiamo fare un primo risciacquo, un secondo con un goccio di balsamo per capelli nell’acqua, scegliendo quello per bambini o profumato, come amiamo di più

Facciamo un altro giro sotto l’acqua corrente freddissima o un una bacinella con acqua e cubetti di ghiaccio. Concludendo senza strizzare né arrotolare, come se fosse uno straccio da pavimenti.

L’asciugatura è cruciale

Cambio di stagione, come si lava e si ripone il cashmere. Premere tra le mani il capo come se fosse una spugna da bagno, poi metterlo a sgocciolare a cavallo della rubinetteria della vasca o della doccia, finché perde acqua.

A questo punto possiamo stendere il nostro capo in cashmere su un asciugamano vecchio, sulla lavatrice, allargandolo bene e stirandolo appena con le mani.

Possiamo coprirlo con un altro asciugamano o un tovagliolo pulito. Lasciamo asciugare così per qualche giorno.

Poi si può stirare con un ferro tiepido (se proprio serve) e mettendo un tovagliolo asciutto e pulito tra il cashmere e la piastra, per evitare un contatto diretto.

Il posto migliore per riporre i maglioni di cashmere sono le scatole da armadio in plastica rigida trasparente, con coperchio a gancio. I nostri maglioni possono essere impilati morbidamente e protetti con profumatori antitarme acquistati, oppure creati da soli con bucce d’arancio, naftalina e chiodi di garofano infilati in un vecchio calzino. La protezione è importante perché le tarme stanno già nascendo e rovinano i maglioni in modo irreversibile.