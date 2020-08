Abbiamo purtroppo sempre la sensazione che sia solo lo smog esterno a farci male e a minare la nostra salute. Molti non sanno che, paradossalmente, è la casa a celare tossicità e sostanze nocive. Sapevate infatti ad esempio che passare troppe ore sottoterra, in taverna, ci espone al rischio del radon? Un gas altamente nocivo, incolore e inodore che penetra dal terreno in casa, annidandosi nelle cantine e nelle taverne. Questo è solo uno dei motivi per i quali la nostra redazione vi consiglia di cambiare sempre l’aria per eliminare le sostanze nocive che si nascondono in casa.

Quanto è importante il ricambio d’aria

Cambiare l’aria delle nostre stanze è fondamentale anche d’estate, coi locali climatizzati. Pensate anche solo quando cuciniamo. Dobbiamo aprire la finestra non solo per far uscire gli odori, a cui pensa comunque anche la cappa. Ma dobbiamo ricordare che i fornelli rilasciano monossido di carbonio, dopo che la fiamma ha terminato l’ossigeno. Ricordiamoci quindi che la cucina deve avere dei cambi d’aria continui!

Porte e finestre del bagno

Cambiare sempre l’aria per eliminare le sostanze nocive che si nascondono in casa, anche in bagno. La nostra redazione vi ricorda due consigli molto pratici quando siamo in bagno:

A) Non apriamo la porta del bagno per far uscire l’umidità dopo aver fatto la doccia. Così facendo, le permetteremo di impossessarsi dei locali vicini, invece di eliminarla;

B) Apriamo quindi solo la finestra. Da lì solamente dovremo far uscire e defluire l’umidità del dopo doccia o dopo bagno.

È consigliabile per questo motivo tenere in casa l’igrometro, il misuratore di umidità, rammentando che non dobbiamo superare il 55% tra le mura domestiche.

Mobili ed elettrodomestici

Se non disponiamo di un appartamento grande e spazioso e, magari abbiamo i mobili e gli elettrodomestici concentrati in pochi metri, ricordiamo due cose importanti. Gli elettrodomestici emettono ozono nell’aria di casa. I mobili invece rilasciano formaldeide. Tutte sostanze che silenziosamente vanno ad annidarsi nei nostri polmoni e rischiano di causarci problemi di salute. Meglio quindi una ventata d’aria fresca in più, anche d’inverno!

Approfondimento

