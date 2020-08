Il caldo è uno dei nemici giurati dei nostri piedi. Avranno anche ragione i “guru” orientali ad affermare che camminare scalzi rigenera e fa bene ai nostri piedi. Ma, vallo a spiegare al nostro datore di lavoro, se una mattina ci presentiamo scalzi! Se poi dobbiamo indossare le scarpe antinfortunistica, è davvero un massacro annunciato per la salute dei nostri poveri piedi! Ecco allora che la nostra redazione vi suggerisce un sistema assolutamente economico e concreto per rilassare i piedi a costo zero con gli aghi di pino e dei sassi.

Un antico rimedio delle foreste del Nord

Avete capito bene, il nostro “team benessere” ha sperimentato per voi questo antichissimo uso del Nord Europa a costo zero! Basterà prendere un sacchetto e andare al parco a prendere 2/300 grammi di aghi di pino e dei sassi! Sempre che il tutto non sia presente nel nostro giardino.

La nostra soluzione

Rilassare i piedi a costo zero con gli aghi di pino e dei sassi, parte dalla scelta di una bacinella, nella quale posizioneremo i nostri sassi. Prendiamo un pentolino d’acqua e mettiamola a bollire con gli aghi di pino, non essiccati, però. Lasciamoli bollire per una decina di minuti, al termine dei quali verseremo il tutto nella bacinella coi sassi. La temperatura dell’acqua deve essere calda, ma non bollente, per non gravare sulla circolazione. Muoviamo anche i piedi sui sassi, spostando le piante, come se camminassimo sul fondo di un lago e al mare, con spiaggia a ciottoli. Approfittiamo per inspirare l’aroma del pino, che permetterà di rilassare la mente e aprire i bronchi. La nostra soluzione è fatta e servita a costo zero! Se volete “investire” per altre esperienze come queste, potrete acquistare degli oli essenziali per elevare la qualità del pediluvio.

Latte e bicarbonato

Se vogliamo combattere la secchezza dei nostri piedi, vi suggeriamo anche un bel pediluvio a base di latte caldo, come facevano nell’antica Roma. Piedi sudati e stanchi dalla giornata lavorativa, troveranno nuovo vigore anche con due semplici limoni freschi spremuti nella nostra bacinella!

