Tra i fiori più amati dagli appassionati di giardinaggio ci sono sicuramente le ortensie, una pianta molto facile da coltivare che sviluppa infiorescenze appariscenti e profumate. Le ortensie sono i fiori ideali da recidere e mettere in vaso (ecco un trucco per far durare più a lungo i fiori recisi) o per abbellire il nostro salotto, e sono perfette anche da regalare agli amici. Ma lo sapevi che possiamo trasformare il colore delle nostre ortensie senza ricorrere all’ingegneria genetica?

Possiamo farlo tutti con dei materiali semplicissimi che si trovano in ogni casa. Cambia il colore delle tue ortensie come per magia con questo semplice trucco!

Ecco svelato il trucco per cambiare colore alle tue ortensie

I fiori delle ortensie possono essere bianchi, o di qualunque sfumatura di rosa, blu e viola. Ma lo sapevi che non si tratta di diversi tipi di pianta, e che puoi cambiare il colore delle tue ortensie come per magia con un semplice trucco?

Il segreto sta tutto nel valore del pH del terreno. Il pH misura il grado di acidità o basicità di una sostanza. Nel caso delle ortensie, se il terreno è acido, i fiori svilupperanno un colore blu. Invece se il terreno è basico, fioriranno di colore rosa.

Per ottenere dei bellissimi fiori blu basterà mettere nel terreno delle ortensie delle sostanze acide come ad esempio bucce di limone o altri agrumi, o anche pezzetti di alluminio, un metallo che contribuisce ad acidificare il suolo.

Se vogliamo ottenere delle meravigliose infiorescenze rosa, invece, il terreno dovrà essere leggermente basico. In questo caso basteranno pochi grammi di semplice bicarbonato da cucina.

Sbizzarritevi con i colori e con gradazioni di acidità o basicità diverse, e il vostro giardino si trasformerà in un luogo incantato.

Ecco svelato il semplice trucco per cambiare colore alle tue ortensie come per magia.