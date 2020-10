Il veleno non è solo una prerogativa di funghi e piante. Lo sapevi che esiste una specie di ragno comunissima in Italia che può essere mortale? Questo ragno pericolosissimo potrebbe nascondersi nelle vostre case! Ecco come riconoscerlo.

Il veleno può essere mortale

Tra gli animali più odiati del mondo ci sono sicuramente gli aracnidi, un famiglia di animali che comprende i ragni e i loro parenti stretti. La paura dei ragni è molto comune ed esiste un termine scientifico per definirla: si chiama aracnofobia.

Ma chi soffre di aracnofobia non ha tutti i torti! Sebbene la maggior parte dei ragni siano totalmente innocui per gli esseri umani, alcuni possono essere molto pericolosi. Ci sono alcune specie di ragno il cui morso può risultare molto doloroso o addirittura mortale! Questo ragno pericolosissimo potrebbe nascondersi nelle vostre case!

In Italia non sono molte le specie pericolose per gli esseri umani. Molti conoscono il famoso ragno violino, il cui morso può causare piaghe cancrenose sulla pelle che se non vengono curate tempestivamente possono anche portare alla morte. Ma il ragno violino è molto timido, attacca raramente gli esseri umani. Anche quando morde, inietta quantità molto limitate di veleno, che nella maggior parte dei casi non causa conseguenze serie.

Il ragno più pericoloso d’Italia è un altro: si tratta della malmignatta. La malmignatta è strettamente imparentata con un altro ragno famoso per il suo morso mortale, la famigerata vedova nera.

Come riconoscere il ragno più velenoso d’Italia

La malmignatta è diffusa soprattutto in Italia centrale e meridionale, ma ci sono stati avvistamenti anche nella zona padana. Preferisce ambienti aridi e rocciosi, dove costruisce una ragnatela dai fili spessii e dalla forma irregolare.

Si tratta di animale di piccole dimensioni (arriva al massimo a 15 mm di lunghezza) e questo lo rende ancora più insidioso, potrebbe nascondersi ovunque! Ma esiste un trucco molto semplice per distinguere la malmignatta da altri ragni meno pericolosi: la colorazione del suo corpo.

La malmignatta infatti, è caratterizzata da 13 macchie di colore rosso sul corpo. Questo la rende molto facilmente distinguibile da altre specie di ragno.

Il morso della malmignatta può provocare sintomi molto seri come nausea, febbre, crampi, forti mal di testa, e nei casi più gravi può anche portare alla morte. È pericolosa soprattutto per bambini, persone anziane, e persone con problemi di salute.

Ecco come riconoscere il ragno più velenoso d’Italia. Se lo vedete, scappate a gambe levate!