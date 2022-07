A partire dal 23 giugno fino al 3 agosto per chi farà la spesa da Esselunga e acquisterà determinati prodotti, il supermercato regalerà dei buoni benzina.

In questo periodo in cui la benzina e il diesel hanno superato i due euro a litro, questo sconto fa piacere e fa tirare un sospiro di sollievo alle famiglie.

I buon benzina ottenuti si potranno spendere dai distributori Q8 e Q8easy.

Vediamo i dettagli di questa campagna promozionale Esselunga che sta avendo molto successo.

Buoni benzina per chi andrà a fare la spesa in un colosso della GDO, come fare per ottenerli

Una nota catena di supermercati della Grande Distribuzione, Esselunga, presente soprattutto nell’Italia del Nord, ha deciso di regalare ai propri clienti qualcosa che in questo momento storico è molto utile: i buoni benzina.

La campagna è stata lanciata qualche giorno fa, è partita infatti il 23 giugno e andrà avanti fino al 3 agosto. I clienti potranno ottenere degli sconti benzina se acquisteranno alcuni prodotti.

Alcuni punti vendita di Esselunga si trovano in queste città: Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Bologna, Como, Cremona, Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza Brianza e Novara. Inoltre a Pavia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Varese, Verbania, Verona e Vicenza.

A determinati prodotti acquistabili è associato un valore di sconto benzina. Per esempio acquistando un deodorante di una determinata marca, si possono ottenere sino a 2 euro di sconto sul carburante, per cui più se ne acquistano e più buoni benzina si otterranno. Due pezzi dello stesso prodotto quadruplicano lo sconto.

Come fare per utilizzarli?

Buoni benzina per chi andrà a fare la spesa in questo supermercato. Nel momento in cui si pagherà la propria spesa alla cassa, sullo scontrino sarà impresso un codice PIN di tredici cifre che si potrà utilizzare al distributore, sia al self-service che al servito.

Bisogna prestare attenzione ad un particolare: i Bonus di 5 euro potranno essere scontati solo per ogni 25 euro di carburante. Questi sconti non sono validi per i rifornimenti di Gpl e di metano.

Non tutti i clienti che andranno a fare la spesa da Esselunga, però, potranno ottenere i buoni benzina, ma solo coloro che sono titolari della carta Fidaty, ovvero la card punti. Chi non ne è in possesso può richiederla al punto informazioni.

L’obiettivo è fidelizzare il cliente e portarlo ad acquistare prodotti che, probabilmente, non avrebbe acquistato.

Anche se la campagna promozionale termina il 3 agosto, i buoni potranno essere spesi fino al 21 agosto 2022.

Non è la prima volta che Esselunga fa questo tipo di promozioni, ma in questo periodo storico con i prezzi del carburante alle stelle, assume tutto un altro sapore.

Per risparmiare sul carburante, comunque, si possono applicare 5 trucchetti utili e sicuri.

