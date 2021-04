I nostri capelli hanno un legame psicologico importante con la nostra personalità e stato d’animo. Per questo spesso le donne tagliano i capelli se qualcosa nella loro vita cambia profondamente. Allo stesso modo la perdita di capelli crea grandi sicurezze negli uomini come nelle donne. Le cause di questo fenomeno possono essere tante e non tutti gli esperti si trovano d’accordo. Cadono troppi capelli? Come siamo in grado di stabilirlo? Perché mi sta succedendo? Vedremo che spesso la causa è proprio questa che stiamo per descrivere.

Capelli che cadono e calvizie

Innanzitutto, dobbiamo sapere che è assolutamente normale perdere i capelli. Solitamente, ne perdiamo dai 40 agli 80 ogni giorno. Noi stiamo effettivamente perdendo troppi se ne perdiamo più di 100 al giorno. Ovviamente non possiamo metterci a contare ogni singolo capello caduto, generalmente però possiamo notare un cambiamento. Se più o meno improvvisamente cominciamo a perdere più capelli del solito, questa è una caduta reazionale, ossia avvenuta per una causa esterna scatenante. Le cause possono essere il cambio di stagione, stress, depressione, affaticamento e dieta. Questo tipo di caduta si distingua da quella antropogenica, cioè in seguito al nostro patrimonio genetico.

Cadono troppi capelli? Spesso la causa è proprio questa

Non esiste ancora uno studio che abbia provato la correlazione fra stress e caduta dei capelli. Gli esperti tricologi però si sono spesso resi conto che questi due avvenimenti vanno a braccetto. Forse perché lo stress porta a una carenza vascolare, nutrizionale e a squilibri ormonali. Tutte queste possono essere cause della caduta di capelli. Infatti, la microcircolazione del cuoio capelluto potrebbe essere carente EI capelli potrebbero non ricevere abbastanza sostanze nutritive. Però, è confortante sapere che questa condizione è reversibile.

Come arginare la caduta

Può essere più o meno difficile capire se la causa dell’alopecia sia effettivamente lo stress. In ogni caso, agire sugli effetti dello stress (carenza vascolare, nutrizionale e a squilibri ormonali) può portare sicuri benefici. In particolare, possiamo intervenire direttamente su capelli e cuoio capelluto utilizzando i sieri specifici in fialette. Possiamo anche intervenire sull’alimentazione, con integratori alimentari o mangiando più sano.

Se invece conosciamo bene la causa del nostro stress o depressione, la cosa più importante è agire su di essa. Se la causa è esterna e non è possibile sottrarvisi dovremmo rivolgerci a uno psicologo o psichiatra. La salute mentale e all’origine del nostro benessere fisico, non possiamo quindi trascurarla.

