Alla fine dell’inverno non bisogna stupirsi quando si ritrovano i propri arredi da giardino sporchi e ingrigiti. Il freddo, l’umidità e le intemperie hanno degli effetti negativi sui mobili e, in generale, sugli oggetti in legno.

Per ritrovare la propria vitalità il legno dovrà essere passato con carta vetrata e apposito impregnante anti umidità, funghi e tarme.

Nel caso non si agisca il rischio è quello di vedere gli arredi scrostarsi e spegnersi. Questo accadrà specialmente nelle zone di mare o molto umide.

Il legno, infatti, avrà bisogno di regolare manutenzione per rimanere bello e per resistere agli agenti atmosferici.

La primavera è il periodo migliore per intervenire, giusto prima della torrida estate che peggiorerà la situazione.

I lavori che verranno delineati in seguito possono essere effettuati sia sui mobili che su persiane e palizzate. Mai più mobili da giardino rovinati grazie a questi trucchi straordinari.

Pulizia

Prima di procedere con la riverniciata sarà necessario pulire in profondità il legno. Per pulire il legno si consiglia di utilizzare un detergente neutro, ad esempio il sapone di Marsiglia. Per rimuovere lo sporco in eccesso la pulizia, poi, andrà fatta utilizzando una spazzola e un panno umido.

Nel caso in cui il legno apparisse rovinato o usurato sarà possibile utilizzare la carta vetrata.

Prendendo un pezzo di carta vetrata sarà possibile passarla manualmente nei punti più stretti o su legno di dimensioni ridotte. Se la superficie è molto estesa, invece, si consiglia di montare la carta vetrata su una levigatrice orbitale.

Una volta terminate le operazioni di carteggio sarà necessario pulire per rimuovere i residui utilizzando un’aspirapolvere o uno straccio.

Impregnante

Una volta carteggiato, il legno apparirà già molto liscio e bello. Per renderlo più lucido, però, sarà possibile utilizzare un impregnante per esterni o del comune olio di lino.

Esistono varie tipologie di impregnante, trasparenti o colorati. Tuttavia, si consiglia di utilizzare un impregnante trasparente per rinnovare completamente il legno.

Per distribuire abbondantemente l’impregnante si consiglia di utilizzare un pennello di medie dimensioni.

Cera

Dopo aver effettuato la pulizia e aver distribuito l’impregnante il legno sarà già quasi come nuovo. Se si ricerca la perfezione, però, si consiglia di utilizzare anche una cera protettiva. La cera, infatti, è un prodotto naturale di colore neutro che impedisce la formazione di macchie e sporco sulla superficie. Inoltre, è anche fondamentale per allontanare il rischio di muffe.

La cera può essere stesa utilizzando passando uniformemente un panno morbido sul mobile o sul legno da sistemare. Mai più mobili da giardino rovinati grazie a questi trucchi straordinari.

