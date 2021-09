Dopo un anno di lockdown e di mascherine, non ne possiamo più di anonimato. Arriva una stagione piena di disarmonie, che catturano l’occhio, e di raffinatezze estrose. E soprattutto di luccichii.

L’era del cristallo sta per iniziare. Vestiamoci di luce e facciamo sognare tutti, uscendo con un guardaroba sparkling e olografico. Creato con i consigli degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Non perdiamoci di vista

Tiriamo fuori dall’armadio tutto quel che luccica d’argento e tutto quel che risplende come una pietra preziosa, bianca e lunare. Il duo Dolce&Gabbana ha ricoperto di cristalli i cappotti corti alla coscia, da portare con un abito di maglia e lamé argento e un marsupio con tracolla super scintillante. Mentre Paco Rabanne ha cucito centinaia di pietre sulla gonna corta di mitica maglia metallo, da portare con un golfino color pesca tutto cosparso di cristalli. Un ensemble perfetto per l’aperitivo glam e il party fashion.

Holographic day in monopatttino

Caccia agli accessori crystal che porteremo tutta la stagione di giorno e di sera. Quando non lavoriamo in smart ma andiamo veramente in ufficio, è quasi un evento. Perciò, muoviamoci almeno in monopattino, con occhiali a maschera ‘fluo’ assolutamente antiriflesso. Quando ci fermeremo al bar, ci scambieranno per Elon Musk in orbita nello spazio. A proposito, ecco come serviremo il caffè durante la fashion week di settembre.

Fucsia, grigio e cristalli

Servono un paio di pantaloni fucsia e un giubbotto in nylon grigio argento in nylon laccato, con applicazioni di cristalli e riflessi oleografici. Per abbinare il tutto, la sneakers preziosa e oleografica firmata Moschino in gomma, cuoio e plastica che pare appena uscita da una navicella spaziale.

I gioielli? Ispirati a Dune

Sono ispirati al film Dune (ma quello con Sting) i gioielli creati da maestri del taglio come Boucheron che abbina acqua marina, oro bianco e ceramica per orecchini spaziali. Ma il gioiello iconico della stagione è il collare di Swarovski, con le punte dai riflessi olografici. Si porta con orecchini di cristallo della stessa maison, che seguono la curva delle orecchie terminano con gocce geometriche pendenti.

Grande ritorno delle paillettes color acciaio sulla passerella di Burberry che propone maxi-anelli da portare con manicure iperdecorate per non passare mai inosservate. L’abbinamento perfetto è con la borsa Capucine in argento, perle e ricami con manico e chiusura in pelle firmata Louis Vuitton.