Cacca di piccioni e ruggine non saranno più un problema perché ecco come pulire la ringhiera del balcone per averla sempre splendente

È arrivata la nuova stagione e questo significa solo una cosa. Pulizie di primavera. Tra il cambio stagione e la pulizia della casa da muffa e umidità, bisogna pensare anche agli esterni. Infatti, l’esterno della nostra casa è come se fosse un biglietto da visita.

Non dobbiamo trascurare balconi e giardini, se vogliamo dare una bella impressione sul nostro conto. Infatti, prima si nota l’esterno e poi l’interno. Innanzitutto, se vogliamo dare un tocco di eleganza, tutti stanno piantando questo rampicante che non solo profuma di primavera, ma coprirà i muri qualora volessimo nasconderli.

In secondo luogo, bisogna pensare alla pulizia del balcone. Se puliamo a fondo il pavimento del balcone ma trascuriamo la ringhiera, è come se non avessimo fatto nulla. Con la primavera, vedremo più piccioni in giro per la città e sappiamo bene quanto è scocciante trovare la loro cacca sul balcone. Oltre al fatto che potrebbero portare delle malattie. Pertanto, vediamo come pulire la ringhiera da cacca di piccioni e ruggine.

Splendido splendente

Vogliamo un balcone “splendido splendente”, come cantava Donatella Rettore? È davvero semplicissimo. Innanzitutto, prendiamo la scopa da esterni e spazziamo verso l’interno del balcone. Non sarebbe giusto per i vicini spazzare verso l’esterno. In questo modo, eviteremo discussioni.

Una volta staccati gli escrementi, prendiamo una bacinella d’acqua calda e con la spugna laviamo la ringhiera, indossando dei guanti. Sciacquiamo la spugna sotto acqua corrente e qualche goccia di detersivo. Buttiamo l’acqua della bacinella e riempiamola nuovamente di acqua calda, aggiungendo bicarbonato e un disinfettante, come l’alcool etilico oppure un detersivo per pavimenti ad effetto igienizzante.

Lasciamo in posa per qualche minuto e sciacquiamo con un panno morbido. Possiamo utilizzare la stessa tecnica per pulire anche il pavimento. Una volta pulita la ringhiera dagli escrementi, possiamo passare alla ruggine.

Cacca di piccioni e ruggine non saranno più un problema perché ecco come pulire la ringhiera del balcone per averla sempre splendente

Se il nostro balcone presenta delle macchie di ruggine, possiamo trattarlo con della carta vetrata che eliminerà le macchie. Comunque, anche in questo caso il bicarbonato ci verrà in aiuto. Utilizzando un vecchio spazzolino, strofiniamo con poca acqua e più bicarbonato sulle macchie. Ma possiamo usare anche la spugna metallica.

Se presenta del calcare, invece, possiamo trattarlo con acqua e sapone di Marsiglia, aggiungendo anche del bicarbonato, per favorire un perfetto effetto sbiancante. In più sarà disinfettato. Qualora la ringhiera avesse bisogno di essere completamente rinnovata, possiamo verniciarla acquistando i prodotti appositi oppure chiamando un esperto.

