La usiamo per preparare il ragù, per fare delle deliziose polpette al sugo e per realizzare dei buonissimi hamburger. La carne macinata è molto versatile in cucina e il suo costo ridotto rispetto ad altri tipi di carne ci permette di acquistarne grandi quantità. Non è un caso, infatti, che si utilizzi per piatti e porzioni abbondanti, come ad esempio nel caso delle lasagne. Possiamo scegliere il tipo di macinato che preferiamo, in base ai gusti e certamente alla qualità.

Magro, misto, di carne bianca o rossa e unito ad altri ingredienti come il formaggio.

Basta scegliere il nostro preferito e perché no, magari lasciarci consigliare dal nostro macellaio di fiducia. A questo proposito, sorge il dubbio di cosa preparare e come sfruttare il nostro bel chilo di carne macinata.

Se siamo stanchi dei soliti piatti che tutti conosciamo e abbiamo mangiato centinaia di volte, ecco un’idea che farebbe al caso nostro.

Dei tramezzini, ma non quelli che consumiamo al bar, ma proprio a base di carne e ripieni come vogliamo.

Vediamo qualche idea su come farcirli e realizzarli in un batter d’occhio.

Come utilizzare la carne macinata per una ricetta appetitosa e finalmente diversa dalle solite polpette o hamburger

Gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa si sono cimentati nella preparazione di questo piatto così semplice che sembrerà di preparare un vero tramezzino.

Andiamo agli ingredienti necessari per 4 persone:

½ kg di carne macinata;

1 uovo;

5 cucchiai di parmigiano grattugiato

5 cucchiai di pangrattato;

1 etto e ½ di prosciutto cotto;

150 grammi di provola;

un pizzico di sale e un filo d’olio.

Procedimento:

Per prima cosa, mettiamo la carne in una ciotola e aggiungiamo l’uovo, il parmigiano, l’olio e il sale. Lavoriamo il tutto con le mani, aggiungendo a poco a poco il pangrattato.

Dopo aver amalgamato per bene il composto, stendiamolo su una superficie piana ricoperta da carta forno e dividiamolo in due rettangoli separati. Stendiamoli con il matterello e iniziamo la farcitura. Tagliamo il formaggio e mettiamolo su uno dei due rettangoli di carne, per poi concludere con le fette di prosciutto. Chiudiamo con l’altro rettangolo, aiutandoci con la carta forno su cui era poggiato, e tagliamo il composto in vari triangoli, come fossero dei tramezzini. Cuociamoli in padella per circa cinque minuti su ogni lato et voilà, ecco come utilizzare la carne macinata per un secondo piatto sensazionale.

Approfondimento

Potrebbe farli anche un bambino questi calzoncini al prosciutto invitanti e deliziosi