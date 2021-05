Da poco siamo in stagione di riaperture e per questo alcuni di noi decidono di fare qualche gita fuori porta. Però, a volte, ci sono delle incombenze che rendono questo momento di svago difficile e pieno di ansie. Parliamo, ad esempio, degli animali e delle piante che non possiamo di certo portarci dietro.

Nel primo caso possiamo affidarci ad un dog sitter, per il secondo invece esiste un piccolo trucco che può aiutarci a lasciare il nostro appartamento a cuor leggero. Infatti tutti noi abbiamo in casa questo magico oggetto che ci permetterà di lasciare le piante idratate e sane mentre siamo via per il week end.

Il filo di lana

Di cosa stiamo parlando? Di un utensile veramente banale che teniamo nella cassetta dedicata al taglio e cucito. Ovvero un filo di lana. Infatti, collegando quest’ultimo a una tanica piena d’acqua, riusciremo a mantenere in vita le nostre piantine da interni.

C’è da specificare, tuttavia, che questo escamotage può essere utilizzato per un tempo massimo di cinque giorni. Per periodi più lunghi bisognerà chiedere la mano di un amico o di pagare qualcuno per innaffiarcele.

Come utilizzarlo

La prima cosa da fare è mettere il filo totalmente a mollo nell’acqua. Poi bisogna utilizzare il sistema dei vasi comunicanti collegando la pianta a un contenitore colmo di acqua. L’ideale è predisporre un recipiente per ogni piantina. A questo punto inserire un capo del filo all’interno del terriccio e ricoprirlo leggermente. L’altro capo del filo, invece, sarà messo a mollo all’interno del liquido. In questo modo quest’ultimo continuerà a filtrare nei giorni a venire.

Oggi abbiamo spiegato perché lasciare le piante a casa da sole non sarà più un problema grazie a questo magico oggetto che ci permetterà di lasciare le piante idratate e sane mentre siamo via per il week end.