Il marmo è un materiale molto delicato che, comunque, conferisce un tono di raffinatezza alla propria casa. Ecco perché molte persone ne sono innamorate, tanto che preferiscono averlo anche in cucina. Certo, al giorno d’oggi, le cucine moderne sono tutt’altra storia, ma il marmo è eleganza pura.

Tuttavia, come anticipato, il marmo è abbastanza delicato e non è facile averci a che fare. Proprio per questo dovremmo stare attenti a prendercene cura. Sono i momenti in cui abbiamo fretta quelli che potrebbero rovinare il nostro marmo.

Per esempio, potrebbe capitare di arrivare tardi a casa e magari abbiamo anche ospiti. Nella fretta di cucinare, potremmo non prestare attenzione a ciò che potrebbe rovinarlo. Nello specifico, vi sarebbero degli alimenti parecchio pericolosi. Basterebbero solo dei piccoli schizzi per macchiarlo quasi del tutto.

Occhio a pomodori e limoni

Attenzione a questi alimenti comuni nemici del marmo, poiché il loro effetto potrebbe essere irrimediabile. Il pomodoro e il limone, presenti in tutte le cucine italiane, soprattutto nel periodo estivo, sono gli alimenti che, più di tutti, andrebbero tenuti lontani dal marmo.

Il loro succo acido, infatti, lo macchierebbe, rovinando il suo bel colore. Cosa fare in questi casi? I rimedi della nonna potrebbero essere utili. Innanzitutto, un segreto della nonna che eliminerebbe le macchie potrebbe essere dell’olio.

Se ci accorgiamo di aver accidentalmente schizzato il succo sul marmo, dovremmo prendere un panno in microfibra e immergerlo nell’acqua. Passiamo il panno sopra la superficie e, successivamente, immergiamo il panno in acqua e sapone di Marsiglia, delicato come il marmo. Strofiniamo con movimenti circolari e asciughiamo con un panno morbido e asciutto.

Attenzione a questi alimenti comuni nemici del marmo che lo rovinano e anneriscono ed ecco come pulirlo e lucidarlo

A questo punto prendiamo del talco e spolveriamo il marmo, lasciando agire per circa mezz’ora. Con questi rimedi e agendo tempestivamente, potremmo salvare il marmo. Qualora, invece, fosse opacizzato o annerito, possiamo agire in maniera diversa.

Prendiamo una ciotola e aggiungiamo acqua, sapone di Marsiglia, bicarbonato e latte detergente. Mescoliamo e imbeviamo un panno morbido. Strizziamo un po’ e passiamo il panno sulla superficie. In alcuni casi potrebbe essere necessario strofinare con movimenti circolari, oppure lasciare agire per qualche minuto.

In ogni caso, alcuni adoperano anche l’acqua ossigenata. Tuttavia, consigliamo di informarsi con attenzione presso gli esperti. Sebbene si tratti di rimedi della nonna, la loro efficacia non è sicura al 100%.

