Buttare le vecchie camicie da uomo è una follia perché si possono riciclare in questa maniera furba e trasformarle in oggetti utili

I vecchi vestiti sono una risorsa incredibile per la casa. Ci sono tantissimi utilizzi che si possono fare, soprattutto con camicie ormai da buttare. Tutti quanti hanno in fondo all’armadio vecchie magliette, pantaloni e altri capi d’abbigliamento che non s’indossano più. Spesso rimangono lì a fare polvere, in altri casi, invece, le signore più sagge fanno una bella raccolta e decidono di donarne un po’. Questa, per esempio, è un’ottima pratica per aiutare i bisognosi e diminuire gli sprechi.

Recentemente, è diventato anche molto di moda vendere ciò che non si usa più su alcune applicazioni di compravendita dell’usato. Anche questo è un ottimo modo per ridurre gli sprechi e favorire l’economia circolare. Moltissimi capi d’abbigliamento, ancora in perfette condizioni, possono essere utilizzati da qualcun altro, se l’originale proprietario non li apprezza più, ma non è l’unica strada per liberarsi di vecchie magliette e altro.

Oggi, proponiamo un’idea di riciclo utile e di design per la casa. Difatti, buttare le vecchie camicie da uomo è una follia perché basta un po’ di creatività per trasformare un capo d’abbigliamento che non si usa più in qualcosa di unico e nuovo per la casa. La camicia che si stava per buttare può diventare, ad esempio, la federa di un cuscino per il divano. Ecco come.

Anzitutto, bisogna scegliere un piccolo cuscino, di quelli che vanno sul divano in salotto. Non deve essere più largo della camicia, né più alto. Meglio se è uno di quelli quadrati, che fanno arredamento. Per realizzare questo progetto servirà solo un po’ di colla calda.

Prendere la camicia da buttare e stenderla. Con le forbici da sarta, tagliare una parte quadrata poco più grande del cuscino scelto. Essendo fronte e retro, i quadrati di tessuto saranno due: uno dalla parte dei bottoni e uno da quella della schiena. Assicurandosi che il tessuto sia più largo del cuscino, girare i due lembi in modo che i bottoni della camicia siano all’interno. Con la pistola a colla calda, chiudere i quattro lati della federa.

Sbottonare la camicia e rigirarla da dentro a fuori, in modo stavolta che i bottoni tornino all’esterno. Sfruttando questa apertura, si può infilare il cuscino e poi chiudere i bottoni per completare il tutto. I più creativi possono anche applicare qualche decoro, sempre con la colla calda, come dei fiori o delle toppe a piacere. Chi non se la sente, invece di usare la colla, può cucire il tutto per renderlo ancor più resistente. Et voilà!

