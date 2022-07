In occasione della tanto celebre prova costume, moltissimi stanno tentando di sfruttare il mese di luglio per perdere un paio di chili. Questo dovrebbe venire più facile a causa delle alte temperature, ma spesso può diventare problematico se si deve presenziare a cene in famiglia o ad eventi con amici che spesso presentano preparazioni deliziose e ricche di grassi.

Ci sono le pizze con meno calorie e oggi proponiamo una ricetta golosa ma leggera. Infatti questa pizza da fare a casa ha molte meno calorie ed è deliziosa e croccante, perfetta anche per chi è a dieta. Scopriamo insieme come portare in tavola la civargedda, una preparazione sarda tipica della zona dell’Ogliastra.

Gli ingredienti necessari per questo tipo di preparazione

250 g farina, preferibilmente di tipo 00;

450 g zucchine;

pepe nero q.b.;

1 cipolla fresca di piccole dimensioni;

3 pomodori rotondi;

100 g di formaggio, preferibilmente feta greca;

1 cucchiaio olio EVO;

sale q.b.

Ha molte meno calorie ed è deliziosa e croccante questa pizza che è fatta quasi solo di verdure

Per prima cosa è necessario lavare tutte le verdure presenti nella lista ingredienti e privarle delle loro parti di scarto. Quindi togliere la pelle alla cipolla, i piccioli al pomodoro e le estremità alle zucchine. Prendere poi una grattugia a fori larghi e grattugiare queste ultime. Fare poi lo stesso con la cipolla. Prendere poi i pomodori e ricavarne una piccola dadolata, privandoli il più possibile dei semi e della parte acquosa.

Mettere tutti e tre gli ortaggi all’interno di una ciotola, aggiungendo il sale e il pepe secondo il proprio gusto. Rimestare bene per amalgamare i sapori. Togliere poi la feta dalla propria confezione e schiacciarla con una forchetta fino a sbriciolarla. Aggiungerla all’interno del composto, aggiungendo l’olio e incorporando man mano la farina.

In questo caso, abbiamo consigliato quella di tipo 00, ma si può anche ottenere una ricetta low carb sostituendola con quella di ceci. Mescolare e poi versare il tutto su un piano pulito per impastare. Nel frattempo preriscaldare il forno a 200 gradi. Prendere poi una teglia, foderarla con la carta e stendere uniformemente la pasta che abbiamo ottenuto. Infornare per una trentina di minuti fino a quando non risulterà cotta e croccante. Lasciarla raffreddare leggermente e poi servirla in tavola.

