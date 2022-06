La pulizia e la manutenzione di casa e giardino richiedono davvero tanto sforzo e impegno costante. Lavare le tende, smacchiare il vetro del forno, trapiantare una nuova pianta o pulire il pavimento esterno sono attività quasi all’ordine del giorno.

In questo periodo dell’anno ci si preoccupa pure di problemi come dover allontanare i ragnetti rossi da mobili del giardino e balconi oppure dal bucato. Quest’ultimo, in particolare se bianco, richiede enormi sforzi ed energie fisiche quando è macchiato.

Se il problema sono, poi, macchie difficili e ostinate come quelle provocate da mirtilli, more, melograni o ciliegie e fragole, anche peggio.

Che gran fatica smacchiare i vestiti da certi terribili aloni

Frutti di bosco e mirtilli sono un vero concentrato di freschezza da consumare piacevolmente nelle giornate più calde. Un po’ meno piacevoli sono le macchie che lasciano su vestiti chiari e scuri, in genere con aloni bluastri o rossastri. I pigmenti presenti all’interno di questi frutti rappresentano una minaccia per il bucato appena pulito e fresco da lavanderia.

Se il desiderio è di consumare centrifughe, succhi, macedonie o dolci con questi frutti rossi in tutta tranquillità, bisognerebbe almeno conoscere questi trucchetti.

Bucato finalmente pulito da macchie difficili come mirtilli e frutti rossi con 3 trucchetti formidabili per capi colorati e bianchi

Esisterebbero ben 3 metodi efficaci contro questo tipo di macchie. Iniziando proprio dai bianchi, basterebbe realizzare una pasta con un cucchiaio di sale fino e qualche goccia di limone.

Dopo aver bagnato abbondantemente la macchia con acqua rigorosamente fredda, lasciare agire sopra la soluzione per circa un’oretta. Quindi, rimuovere tutto e procedere a un normale lavaggio in lavatrice.

In alternativa, un buon vecchio rimedio della nonna consisterebbe nel tamponare delicatamente la macchia con un panno inumidito e nello strofinarla con un cubetto di ghiaccio. Basterà, poi, ricoprirla con un po’ di succo di limone e attendere una sessantina di minuti.

Anche questo rimedio è valevole per i bianchi e bisognerà lavare tutto in acqua fredda, perché la calda potrebbe fissare i colori.

Come comportarsi con l’abbigliamento colorato

Per un bucato finalmente pulito da macchie difficili come mirtilli o altra frutta rossa l’ultimo rimedio consiste nell’usare una pasta casalinga. Bisognerà mescolare bicarbonato, sapone per piatti e un po’ d’acqua. Lasciare agire per una ventina di minuti e, poi, aggiungere dell’aceto bianco.

Qualora tutto questo non dovesse bastare, può aiutare versare sulla macchia una soluzione di 500 millilitri d’acqua fredda e un bicchiere di latte. Lasciare in ammollo per 7 ore e lavare tutto con sapone di Marsiglia.

