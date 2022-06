Avere un giardino, anche piccolo, ci regala una sensazione di benessere e libertà. Basta stare all’aria aperta per godere delle bellezze che la natura ci offre in ogni stagione. I mesi che si susseguono ci regalano degli spettacoli davvero mozzafiato. Adesso che siamo in primavera, ad esempio, tutto riprende vita e si anima. Vediamo i fiori sbocciare, le api volare di pianta in pianta e gli alberi ricoprirsi di foglie.

Incantevoli grappoli colorati e raffinati fioriranno in giardino e balcone grazie a queste 2 piante vigorose che resistono quasi a tutto

La primavera è il periodo perfetto per godere degli spazi esterni. Ecco perché è fondamentale avere un giardino pulito e ordinato. Renderlo accogliente può diventare davvero una missione. Non è necessario essere degli esperti vivaisti per avere un giardino fiorito e colorato. Basterà coltivare quelle piante che necessitano di pochissime cure e che in pratica crescono da sole. È quindi il caso di parlare di questi 2 arbusti davvero molto suggestivi: la violaciocca e i muscari.

La violaciocca è una pianta molto apprezzata perché decora perfettamente i giardini. Possiede una fioritura abbondante e molto profumata. I fiori sbocciano da aprile e fino a settembre. Parliamo di una pianta facilissima da coltivare e che non teme per niente il gelo. Posizioniamola in un posto del giardino molto soleggiato e prepariamole un terreno soffice, ricco e ben drenato.

Le innaffiature dovranno essere abbastanza regolari. Ma, prima di procedere all’irrigazione, assicuriamoci che il terreno sia ben asciutto. La violaciocca non necessita di grandi potature, ma eliminiamo i rami malati e i fiori secchi. Questa pianta teme l’attacco di afidi, parassiti ed è soggetta a malattie fungine.

Parliamo dei muscari

I muscari sono delle bulbose chiamate anche lampascioni. I fiori, molto scenografici, hanno la forma di piccole campane e possono essere di colore rosa, viola, bianco, ecc. La fioritura avviene in primavera, anche se dedichiamo alla pianta pochissime cure. I muscari hanno bisogno di luce ma non temono il freddo e il gelo. Necessitano di terreni sciolti e ben drenati e spesso si accontentano solo dell’acqua piovana. Ma i muscari temono il marciume radicale provocato da una sbagliata innaffiatura. Quindi, incantevoli grappoli colorati e raffinati fioriranno in giardino se coltiviamo queste 2 piante che resistono al freddo e che necessitano di poche attenzioni.

