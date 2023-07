Al termine di una seduta tutto sommato interessante per i rialzisti, c’è stato un brutto segnale ribassista per Interpump che chiude tra i peggiori della seduta.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali, il gruppo Interpump si presenta come una realtà molto forte. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e, quindi, la società presenta una redditività molto forte. Nell’ultimo anno, poi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Inoltre, il rapporto EBITDA/fatturato è molto buono e superiore alla media delle società quotate a Piazza Affari.

Per quel che riguarda le raccomandazioni degli analisti, Buy o Overweight sul titolo sono quelli dominanti. Negli ultimi quattro mesi, poi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo. Allo stato attuale il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 10% circa. Inoltre, le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all’attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti. La relativa concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti si traduce in una buona visibilità in quanto alla valutazione dell’azienda.

Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Tra i punti deboli, invece, c’è la sopravvalutazione che si ricava dall’analisi basata sui multipli del titolo. Infine, il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo.

Brutto segnale ribassista per Interpump che chiude tra i peggiori della seduta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 3 luglio a quota 49,77 €, in ribasso del 2,18% rispetto alla seduta precedente.

Dopo quattro sedute al rialzo come non si vedeva da circa tre mesi, le quotazioni hanno nuovamente accelerato al ribasso. Tuttavia, il supporto in area 49,34 € sta reggendo la pressione ribassista e dalla sua tenuta potrebbe dipendere il futuro di Interpump.

Al rialzo lo scenario più probabile è quello indicato in figura. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero tornare in area 45 €.

