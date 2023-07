Quante calorie si bruciano salendo le scale? Ecco quante bisognerebbe farne per tenersi in forma abbassando il colesterolo

Con la bella stagione in molti si rimettono in moto dopo la lunga pausa invernale. Se in primavera si comincia a riabituare il corpo a fare determinati sforzi, in estate si finalizza tutto quanto serve per arrivare al top alla famigerata prova costume. Corsa, camminata e palestra sono solitamente le scelte più gettonate. Siamo sicuri siano le uniche? E se bastassero delle rampe di scale? Andiamo a vedere.

Si avvicinano a grandi passi i saldi estivi. Molte donne, dal 6 luglio in poi, entreranno nei vari negozi per scegliere i costumi giusti per le vacanze. Da quelli più succinti a quelli che mascherano la pancia. Come sempre, il mercato offre di tutto, per tutti i gusti, le esigenze e i capricci. Correre e camminare pare ormai la pratica più diffusa per tenersi in forma. Chi apprezza più la prima, magari perché pensa possa dare risultati migliori, chi più la seconda, perché lo considera uno sforzo più alla portata. Magari meno impegnativo e, al contempo, più rilassante. Sono gusti.

Quante calorie si bruciano salendo le scale? Conosciamo i dati

Non è detto che si debba per forza uscire di casa per fare le due attività. C’è chi ha la possibilità e lo spazio per permettersi un tapis roulant e chi invece potrebbe sfruttare qualcosa che è già presente nella sua abitazione. Se in un condominio, sicuramente, in una casa privata, molto probabilmente. Stiamo parlando delle scale. Salirle e scenderle è un esercizio equiparabile alla corsa oppure no? Andiamo a vedere qualche dato per dare una risposta.

Intanto, dipende sempre dall’intensità con cui si compie l’esercizio. Infatti, se saliamo le scale a ritmo blando, il consumo di calorie è davvero minimo, a meno che non prolunghiamo lo sforzo. Di conseguenza, potremmo calcolare una caloria bruciata per ogni rampa da 10 scalini, fatta in salita e in discesa. Se aumentassimo l’intensità, il dato potrebbe subito raddoppiare.

Quante calorie si consumano in 30 minuti di scale?

Se dovessimo decidere di fare uno sforzo complessivo di 30 minuti, salendo e scendendo continuamente le scale con un’intensità medio alta, intorno al 50 per cento del nostro potenziale, potremmo arrivare a bruciare circa 250 calorie. Molte di più rispetto allo stesso tempo e alla stessa intensità di una camminata su superficie piatta. Se poi decidessimo di accelerare e cominciare a salire di corsa, ecco che il dato quasi raddoppierebbe. Infatti, lo sforzo porterebbe a bruciare quasi 400 calorie. Certo, non bisogna esagerare assolutamente. È un esercizio ad alta intensità e molto dispendioso per muscoli e cuore.

Sarebbe meglio intervallarlo o svolgerlo suddividendolo in più parti, alternando la corsa alla camminata. Magari inserendo alcuni minuti in cui salirle a due a due. Durante lo sforzo è consigliabile bere molto, oltre ad alimentarsi con cibi come mandorle e banane. Quante calorie si bruciano salendo le scale, dunque? Addirittura fino a 400, ma, senza esagerare, si potrebbero raggiungere le 250 su uno sforzo complessivo di circa 30 minuti.