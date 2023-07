Il giardino è piccolo e abbandonato? Ecco come allontanare gli insetti e ripulirlo con i segreti della nonna e 2 ingredienti misteriosi

Guardiamo il nostro giardino e ci piange il cuore. Con il caldo gli spazi verdi sono preziosi e se ne abbiamo uno, trascurarlo potrebbe essere un peccato. Cosa fare e come spendere poco per sistemarlo.

Anche se il nostro giardino ha una metratura modesta, questo non significa che dobbiamo abbandonarlo e lasciarlo preda di animali e insetti. Basta poco per avere un’oasi di pace soprattutto in città, un luogo in cui rifugiarsi per rilassarsi e vivere al meglio la stagione più calda dell’anno.

Per iniziare dobbiamo occuparci del manto erboso. Eliminiamo i detriti e le parti secche che danneggiano il verde. Se facciamo circolare l’aria nel terreno, l’acqua sarà più efficace quando lo innaffieremo. Cerchiamo di utilizzare piante che siano benefiche come per esempio Saponaria, piante sempreverdi, Sedum e le sassifraghe. Concimiamolo con residui di caffè o cenere e innaffiamolo tutti i giorni. Se facciamo questo ed eliminiamo le erbacce, il verde non tarderà ad arrivare. Per eliminare le erbacce possiamo utilizzare lo zucchero.

Soluzioni dal passato

Il giardino è piccolo e abbandonato? Prepariamo un rimedio che utilizzavano le nostre nonne. Si tratta di acqua, aceto bianco e detersivo per i piatti. Spruzziamolo in tutta l’area aperta per 2 o 3 volte al giorno fino a quando i parassiti non saranno scomparsi. Nel mentre che acqua e ingredienti naturali fanno effetto, pensiamo a come arredarlo. Uno spazio piccolo ha bisogno di pochi decori ma utili. Creiamo delle piattaforme, meglio in legno e removibili. Procedere con colate di cemento non aiuta. Potremmo cambiare idea e voler fare dei cambiamenti che pianelle e cemento non ci consentono. Compriamo a poco prezzo arredi resistenti che possano rimanere fuori tutto l’anno, poi occupiamoci dei trattamenti antiruggine e antimuffa. Possiamo preparare una cera in casa.

Una facile da ottenere prevede aceto bianco, bicarbonato, olio essenziale di lavanda e olio essenziale di limone. Trattiamo arredi vecchi e nuovi per farli durare. Inseriamo alcune piante che arricchiscono gli spazi piccoli, si tratta di ciclamini, bucaneve e camelie. Lo spazio sarà ricco e questo è il rimedio migliore alla piccola metratura che potrebbe essere penalizzante. Per migliorare l’estetica di uno spazio piccolo, un pergolato può essere la soluzione vincente. Protegge il nuovo verde, le piante e gli arredi dalle intemperie.

Il giardino è piccolo e abbandonato e non sappiamo che fare: ecco 2 rimedi che pochi conoscono

Per ripulire il nostro giardino disastrato possiamo usare 2 ingredienti misteriosi che pochi conoscono. Uno è dato dai feromoni, utili nella lotta biologica agli insetti. È un rimedio utile sia per giardino che per l’orto, permette di catturare un gran numero di insetti e di eliminarli facilmente. Gli insetti non si riprodurranno e fiori e colture saranno al sicuro.

Il secondo ingrediente è la mucillagine che ha proprietà idratanti, lenitive ed emulsionanti, favorisce la guarigione delle piante con cui arricchire il nostro giardino. Favorisce inoltre lo sviluppo di un terreno sano che può tenere lontani i pericoli invisibili come bruchi e afidi. Il modo migliore per utilizzare elementi naturali nel nostro giardino è l’endoterapia. Si introduce nei tronchi o nel terreno il principio attivo che si diffonde negli apparanti colpendo i parassiti o tenendoli lontani. Per avere un piccolo spazio verde è necessario che sia ben curato. I pericoli maggiori devono essere tenuti alla larga, soprattutto quando si tratta di piccoli animaletti che prolificano nei detriti e poi non vanno più via.