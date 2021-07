Sono tra i cibi più amati dagli italiani e si mangiano veramente spesso. Purtroppo però da oggi in poi forse sarà il caso di ridurre il loro consumo. Almeno questo è quello che consigliano gli esperti. Infatti ci sono brutte notizie per chi ama questi cibi perché aumentano il rischio di malattie cardiache e quindi prima di mangiarli conviene pensarci bene. Mentre invece se vogliamo prevenire cancro al colon sono questi i cibi da mangiare.

Brutte notizie per chi ama questi cibi perché aumentano il rischio di malattie cardiache

A dirlo è un studio dell’Università di Oxford. Gli studiosi sottolineano che mangiare carne processata aumenta il rischio di avere patologie cardiache. Ci sono già molti studi in merito, questo di Oxford infatti sembra più un allarme che invita le persone a smettere di mangiare questi tipi di carne.

Per carne processata si intende tipo salsiccia, prosciutto, pancetta e salame. E come dicono gli inglesi forse non vogliamo sapere come viene fatta la salsiccia (how the sausage gets made, ndr). Ma in realtà è fondamentale saperlo. Secondo la ricerca anche solo 50 grammi di prosciutto al giorno aumentano il rischio del 18% di avere una patologie cardiaca. Se invece si mangia la carne non processata il rischio si dimezza.

Limitiamo il consumo di carne

Sul consumo di carne rossa ci sono tantissimi studi e diventa anche complicato venirne a capo. Limitare il consumo di carne non è solo salutare per l’essere umano, ma in questo modo si salvaguarda anche l’animale e l’ambiente. La natura offre moltissimi alimenti super sani che si possono gustare tranquillamente al posto della carne. Ad esempio non dobbiamo dimenticare il legumi che sono un’importante fonte di proteine. Scegliamo la natura per un vita più responsabile e in salute.

