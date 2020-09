Gli italiani hanno una paura enorme da qui a fine anno. La tempesta del Covid-19 non ha ancora abbassato i suoi effetti. Con il rialzo dei contagi la preoccupazione cresce. Purtroppo le famiglie dovranno fare i conti con lo scherzetto di fine anno. Il brindisi tra il vecchio e il nuovo anno assume una importanza enorme. Prima va via il 2020 meglio è portandosi dietro tutto ciò che di negativo ha rappresentato nell’arco di tempo. La vera sorpresa che le famiglie italiane non hanno ancora calcolato è il proprio reddito. Il Governo per alleviare la crisi ha messo in campo Cig, bonus e sostegni fiscali. Queste misure non sono bastate per mettere al riparo i redditi degli italiani dall’emergenza coronavirus.

Gli aiuti introdotti dallo Stato hanno solo in parte reso meno difficile la situazione economica degli italiani. L’ Ufficio Economico Confesercenti ha calcolato che le famiglie si troveranno a perdere ciascuna in media 1.257 euro l’anno. L’emergenza sanitaria e il rallentamento economico presentano un conto di 32 miliardi di euro di reddito annuale in meno.

Tutti i connazionali da Nord a Sud vedranno bruciata parte del reddito. Il calo è per tutti ma con forza diversa. Le famiglie dell’Emilia Romagna ha il vero colpo di grazia registrando in media una perdita di 2.202 euro di reddito. Marche, Piemonte, Valle d’Aosta variano per famiglia tra i 1.979 e 1.658 euro.

Le famiglie pugliesi registrano un rosso reddituale meno pesante di 488 euro. I lavoratori autonomi e i dipendenti privati hanno un calo notevole tra il 13% e l’11% del proprio reddito. Parliamo di un totale di 100 miliardi di euro.

Lo Stato ha messo in campo un fiume di risorse

Lo Stato con tutte le misure messe in campo dovrebbe incidere positivamente sui redditi per quasi 70 miliardi di euro. Un fiume di soldi che vista la situazione attuale serve a ben poco per ripianare completamente le perdite. Gli italiani stanno già risparmiando e praticando tagli draconiani alla spesa. Nonostante ciò le famiglie dovranno fare i conti con lo scherzetto di fine anno quando tireranno le somme definitivamente.