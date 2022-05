Bruciamo tantissime calorie in vista dell’estate con questi esercizi efficaci e utili per avere la pancia piatta e d’acciaio

Manca davvero pochissimo all’estate e, sicuramente, non vogliamo farci trovare impreparati. Del resto, la prova costume diventa un pensiero fisso, già a partire da maggio. Ebbene, siamo già a fine maggio. Che dire, dobbiamo metterci sotto.

Se i medici e i nutrizionisti ci suggeriscono di adottare un regime alimentare sano e bilanciato, accompagnato dall’attività fisica, significa che è la strada giusta da seguire. Come si dimagrisce? Innanzitutto, mangiando ed evitando il digiuno. Questa è la prima regola fondamentale.

Dovremmo mangiare 5 pasti al giorno, non abbondanti. Frutta e verdura sarebbero consigliati per il loro supporto vitaminico, ma anche in questo caso bisognerebbe fare attenzione alla quantità. L’allenamento è fondamentale in questa fase: più andiamo in deficit calorico, più grasso bruciamo.

Certo, per raggiungere la pancia piatta dovremmo fare dei sacrifici, ma con costanza e dedizione, soprattutto se seguiti da uno specialista, potremmo riuscirci. Dando per scontato di seguire una dieta prescritta da un esperto, ricordiamoci degli esercizi fisici essenziali per ridurre il grasso dell’addome.

L’allenamento per la pancia piatta

Bruciamo tantissime calorie in vista dell’estate con questi esercizi. Oggi vedremo un circuito utile per raggiungere il desiderio di avere una pancia scolpita. Partiamo dai sit-ups. Ci stendiamo con la schiena sul tappetino, con le braccia dietro la testa e le gambe piegate e leggermente divaricate. Con le mani dietro la testa, spingiamo verso l’esterno. Eseguiamone 15.

Il secondo esercizio si chiama reverse crunches. Partiamo dalla posizione precedente, ma questa volta le braccia devono essere posizionate lungo i fianchi, mentre le gambe devono essere unite. Solleviamo le gambe, cercando di mantenere la contrazione dell’addome. Eseguiamone 15.

Il terzo esercizio prende il nome di sitting twist. Solleviamoci con la schiena, piegando le gambe e oscilliamo a destra e a sinistra con il busto. Eseguiamone 20. Il quarto esercizio è il leg crunches. La posizione di partenza è la stessa del primo esercizio, ma le gambe andrebbero unite e sollevate. Spingiamo la testa con le mani verso l’esterno. Eseguiamone 10.

Il quinto esercizio è il famoso plank. Rimaniamo in posizione per 20 secondi. Successivamente, bisogna eseguire 20 secondi di side plank, ossia il plank laterale. L’ultimo esercizio di questo circuito è il back extension. Ci distendiamo con la pancia rivolta verso il basso. Mettiamo le mani dietro la testa e i piedi puntati sul pavimento. Solleviamo il petto e la testa, contraendo glutei e addome.

Bruciamo tantissime calorie in vista dell’estate con questi esercizi efficaci e utili per avere la pancia piatta e d’acciaio

Attraverso questo circuito, se fatto bene, potremmo bruciare tante calorie e, nel frattempo, potenziare i muscoli della pancia. Eseguiti giornalmente, questi esercizi mirati per l’addome possono essere utili per raggiungere presto la pancia piatta e scolpirla come se fosse d’acciaio.

Ricordiamo che, per la buona riuscita, bisogna fare delle pause di 30 secondi tra un esercizio e un altro. Idratiamo il corpo bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno, ma durante gli esercizi beviamo piccoli sorsi.

Lettura consigliata

Ecco come camminare per raggiungere gli obiettivi della pancia piatta e del fisico scolpito nonché per ridurre il colesterolo cattivo