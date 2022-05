Maggio sta per concludersi e giugno si affaccia timidamente all’orizzonte portando con sé l’estate. In cielo ci sono movimenti interessanti. Cosa bolle in pentola? Marte è entrato nel segno dell’Ariete e Venere in questi giorni entra nel segno del Toro. Quali cambiamenti porteranno nelle nostre vite? Marte ci spingerà ad agire e ci farà abbandonare ogni esitazione. Venere riporterà l’amore al centro, un amore che si carica di dolcezza.

Momento al top per i segni di fuoco

Ma il cielo ci riserva un altro passaggio importante, la congiunzione di Marte e Giove ai primi gradi dell’Ariete. Porterà una ventata di fortuna ad alcuni segni zodiacali. Sarà un momento al top per i segni di fuoco, ma ci siamo abituati. Ariete, Sagittario e Leone cavalcano la scena da mesi. Sono loro i protagonisti del momento. Anche se con qualche difficoltà riescono a mantenere il podio dei più fortunati e possono realizzare i loro sogni.

Che dire degli altri? La dea bendata si ricorderà di loro? Finalmente a giugno la fortuna arride anche al Toro, un segno di terra. Nato tra il 21 aprile e il 20 maggio è il secondo segno dello zodiaco. È pratico e concreto e dotato di grande tenacia. Il Toro non si scoraggia mai e anche nei momenti più difficili tiene i piedi ben saldi a terra. Porta avanti i suoi progetti con lentezza ma con grande determinazione e di solito raggiunge gli obiettivi che si è prefissato.

Un raggio di fortuna illuminerà questo segno zodiacale che a giugno vivrà storie d’amore appassionate sotto l’influenza di Venere in Toro

Il mese di giugno si presenta denso di promesse. Il Toro viene fuori da un periodo sentimentale di scossoni e contrarietà. Liti e battibecchi all’ordine del giorno e musi lunghi per settimane. Chi accompagnerà il pupo al nido? Cosa fare per farlo smettere di piangere? L’eclissi di luna del 16 maggio ha avuto il suo bel ruolo nel destabilizzare le situazioni. Ora un raggio di fortuna illuminerà questo segno zodiacale e, con Venere nel segno, l’amore partirà a gonfie vele. Le discussioni con il partner si trasformeranno in tenere scaramucce e i contrasti cadranno finalmente nel dimenticatoio. Le coppie stabili ritroveranno l’armonia e ad aspettare i single ci sono piacevoli sorprese dietro l’angolo. Le stelle, inoltre, prevedono rapporti intriganti, relazioni appassionate e segrete. Sicuramente l’orizzonte dell’amore non sarà monotono e noioso.

Anche nei rapporti di amicizia diremo addio alle discussioni. Questo è il momento di uscire e di abbandonarsi al piacere di stare insieme. Magari per godere anche di una bella cena in compagnia e assaporare i piaceri della gola.

Approfondimento

Venere in Toro dal 28 maggio porta fortuna in amore e nuovi incontri a questi segni zodiacali e opportunità nel lavoro