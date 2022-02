Prendersi cura di alcune zone del bagno non è semplice. La pulizia, infatti, deve essere continua e spesso alcune macchie, date dal calcare o dal tempo che passa, sembrano non voler andare via. Questo crea un’immagine di quest’area della nostra casa poco piacevole. Per cercare di risolvere la situazione, però, potremmo mettere in pratica qualche soluzione casalinga, che potrebbe darci risultati più che soddisfacenti.

Rendere il box doccia e le superfici brillanti con i rimedi della nonna sarà semplicissimo

Sappiamo bene quanto il box doccia in particolare, ma anche le altre superfici siano difficili da far risplendere. A causa dell’uso che ne facciamo, del tempo che passa e del calcare, infatti, queste zone sembrano sempre poco brillanti e splendenti. Ma a questo problema potrebbe esserci un’efficace soluzione, che riguarda alcuni consigli che vengono dalle vecchie generazioni. Infatti, ce ne sono alcuni in particolare che potrebbero rivelarsi più che efficaci. Di uno avevamo già parlato in questo nostro precedente articolo, coinvolgendo un ingrediente specifico, ossia il rosmarino. Ma non è l’unico che possiamo usare, ovviamente. Anzi, anche con un altro rimedio potremmo ottenere box doccia, lavandino e superfici splendenti e profumati. Vediamo, quindi, più nel dettaglio cosa dovremmo fare.

Box doccia, lavandino e superfici splendenti e profumati come mai prima grazie a questo semplicissimo ingrediente che potremmo già avere

Oggi ci concentriamo sulle proprietà della lisciva di cenere. Infatti, questo elemento in particolare, ricavato per esempio dalla cenere del camino (per cui potrebbe già essere in casa nostra), è davvero portentoso. Se non sappiamo come realizzarla, nessuna paura. In questo nostro precedente articolo, infatti, abbiamo spiegato passo passo come fare per riuscire ad avere un risultato perfetto. E, ora, vediamo come utilizzarla per far brillare il nostro box doccia e le superfici in generale del bagno. Per prima cosa, spargiamo la nostra lisciva su quelle zone che presentano macchie di calcare o altro. Lasciamo agire per qualche minuto, così che la lisciva possa fare il suo dovere e, successivamente, risciacquiamo come siamo soliti fare.

Dopo qualche applicazione, noteremo che effettivamente le macchie presenti, di calcare o altro, si affievoliranno sempre di più, facendo davvero brillare la doccia e le superfici. Non dimentichiamo, in questo caso, di aggiungere degli oli essenziali (lavanda, pompelmo, papaya, mango o qualsiasi altra essenza preferiamo). Solo in questo modo, infatti, potremo nascondere l’odore di cenere che, inevitabilmente, si spargerebbe per tutto il bagno.

