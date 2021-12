Studiare dopo il diploma un tempo era un privilegio che spettava a pochi. Oggi, per fortuna, molti più giovani riescono ad accedere al grado più alto di istruzione. Questo non toglie, però, che tanti devono fare grandi sacrifici per poterselo permettere. Per questo, ricevere una borsa di studio che sovvenzioni gli studenti che ne hanno bisogno è un’occasione da non perdere. Solitamente sono le singole Università o i singoli istituti a rilasciare questi incentivi, sulla base del merito o del reddito.

Ma non è il caso delle borse di studio post diploma da 4.000 euro concesse dall’INPS agli studenti che inoltrano questa domanda. Come già accaduto in passato, anche quest’anno l’INPS ha pubblicato un bando riservato ad alcuni studenti per aiutarli economicamente ad affrontare gli studi. Vediamo in cosa consiste il bando e chi può partecipare.

Anche quest’anno l’INPS ha pubblicato un bando, che finanzierà con borse di studio da 4.000 euro 100 studenti che decideranno di frequentare un ITS.

Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono scuole post diploma che garantiscono una preparazione d’eccellenza in vari campi tecnologici. L’agevolazione prevista dall’INPS, però, non è pensata per chiunque desideri iscriversi a uno dei suddetti istituti.

L’agevolazione è studiata per aiutare gli studenti fuori sede. Inoltre, i richiedenti devono essere figli di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o di utenti della Gestione dipendenti pubblici.

Chiunque abbia queste caratteristiche può provare a inoltrare la sua domanda. Ma attenzione, perché non manca molto alla scadenza.

Come inoltrare la domanda al bando e tutte le caratteristiche essenziali

Chiunque fosse interessato può inoltrare la domanda per via telematica direttamente dal sito dell’INPS. La scadenza del bando è già fissata al 22 febbraio 2022.

L’agevolazione è pensata per i fuori sede. Questo significa, in termini tecnici, che l’ITS dove il candidato è iscritto deve essere lontano almeno 100 chilometri dall’indirizzo di residenza.

Altri requisiti essenziali per poter partecipare al bando sono l’aver conseguito il diploma di maturità e l’essere in regola con le lezioni all’ITS. Inoltre, il potenziale beneficiario non deve già usufruire del medesimo sussidio o di sussidi analoghi a questo.

L’INPS mette in palio 100 borse. La graduatoria terrà conto del merito scolastico e del reddito, attestato regolarmente attraverso la documentazione ISEE.

