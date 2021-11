Erano tanti giovani studenti ad aspettarlo e finalmente, con un comunicato di ieri, l’INPS ha pubblicato l’importante bando che offre loro un’esperienza unica. Si tratta del Programma Itaca 2022-2023 previsto a favore dei figli, o orfani o equiparati, dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione. Gli studenti potranno frequentare l’intero anno o parte di esso presso scuole straniere all’estero, godendo di una grande opportunità di crescita culturale e sociale.

Per tale scopo arrivano fino a 15.000 euro dall’INPS per figli studenti anche con ISEE oltre 44.000 euro. In particolare, l’INPS offre borse di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all’estero organizzato da un soggetto terzo. Quest’ultimo garantisce il supporto per l’acquisizione della documentazione necessaria per il riconoscimento degli studi all’estero presso la scuola italiana e straniera. Inoltre i soggiorni dovranno comprendere almeno le spese di alloggio presso famiglie, college, biglietto aereo, spese di vitto, eventuale trasporto pubblico e coperture assicurative.

Importi e requisiti

L’INPS offre 1.500 borse di studio a favore di studenti delle scuole superiori per un periodo di studi all’estero, durante l’anno scolastico 2022-23. Gli studenti potranno scegliere di seguire il corso per l’intero anno scolastico, per 6 mesi in Europa o in Paesi extra Europei. O, ancora per un periodo di 3 mesi ma solo in Europa. L’importo massimo previsto per l’intero anno scolastico in Europa è pari a 12.000 euro, nei Paesi extra Europei è pari a 15.000 euro. Per un semestre è invece di 9.000 euro in Europa e di 12.000 euro nei Paesi extra Europei. Mentre, per la frequenza di soli 3 mesi in Europa è pari a 6.000 euro.

Per la partecipazione al bando, gli studenti dovranno avere i seguenti requisiti:

aver ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2020-2021;

essere iscritti, al momento di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado;

non essere in ritardo nella carriera scolastica;

non aver conseguito altre borse di studio Itaca negli anni precedenti e similari.

Fino a 15.000 euro dall’INPS per figli studenti anche con ISEE oltre 44.000 euro

Per poter presentare la domanda è necessario essere iscritti nella banca dati o essere riconosciuti dall’INPS come richiedenti. In mancanza si dovrà presentare la richiesta d’iscrizione che potrà essere scaricata dal sito web dell’Istituto. È inoltre necessario per la presentazione della domanda essere in possesso di SPID, CIE o CNS. Il richiedente, all’atto di presentazione, dovrà aver presentato la DSU per la determinazione dell’ISEE.

L’attestazione dell’ISEE concorre a determinare la posizione in graduatoria e l’importo della borsa di studio erogabile. Inoltre, il valore erogabile della borsa di studio è determinato in percentuale rispetto al valore massimo previsto, in relazione all’ISEE del nucleo familiare. Ad esempio con un ISEE di 8.000 euro la percentuale della borsa di studio sul valore massimo sarà pari all’89%. Invece, all’altro estremo, con un ISEE di oltre 44.000 euro la percentuale sarà del 54%.

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica, con tutti i dati richiesti nel bando. Potrà presentarsi dalle ore 12,00 del 4 novembre 2021 fino alle ore 12,00 del 9 dicembre 2021.

