I costi per sostenere i figli a scuola e soprattutto all’Università sono tanti, soprattutto se si vuole offrire loro la possibilità di fare esperienze culturali. Proprio per questo l’INPS prevede numerosi bandi a favore di studenti con determinati requisiti. Da pochissimi giorni, infatti, ha pubblicato un bando di concorso per Master universitari di primo e secondo livello e corsi universitari di perfezionamento in Italia.

Infatti, arrivano contributi fino a 10.000 euro per Master Universitari per figli studenti anche con ISEE elevati. In particolare questo bando è a favore dei figli, o orfani ed equiparati dei dipendenti e pensionati pubblici. Ovvero degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e degli iscritti alla Gestione Magistrale.

Questo concorso è finalizzato al pagamento di contributi, a totale o parziale copertura del costo, per Mater e corsi universitari di perfezionamento, nell’anno accademico 2021-2022. Questi dovranno tenersi da Atenei o da soggetti legittimati al rilascio del titolo con sede in Italia.

Requisiti dei partecipanti

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

diploma di laurea triennale per master di primo e secondo livello;

diploma di laurea specialistica magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento per master di secondo livello;

e diploma di laurea triennale o magistrale per i CUP;

essere disoccupato alla data di presentazione della domanda;

avere meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda;

non aver ricevuto per precedenti anni accademici borse di studio similari finanziate dall’Istituto o da altro ente statale.

La domanda potrà inoltrarsi dalle ore 12,00 del 16 novembre 2021 fino alle ore 12,00 del 16 dicembre 2021.

Condizione necessaria per la domanda è l’iscrizione da parte del titolare del bando del beneficiario (studente) al Programma “Accesso ai servizi del Welfare”. A seguito di tale iscrizione, il beneficiario sarà riconosciuto come richiedente e potrà presentare la domanda con le credenziali d’accesso.

Il partecipante inoltre all’atto di presentazione della domanda dovrà aver presentato la DSU per la determinazione dell’ISEE per prestazioni universitarie. Quest’ultima è necessaria per la determinazione della posizione in graduatoria e del contributo a carico dello studente. Infatti le graduatorie si otterranno sommando il punteggio del voto di laurea con quello relativo al punteggio corrispondente alla classe d’ISEE.

Ad esempio, con un ISEE fino ad 8.000 euro spetteranno 5,5 punti, mentre con un ISEE superiore a 72.000 euro spetterà 1 punto. Inoltre, il valore erogabile si determina in misura percentuale sull’importo più basso del contributo massimo erogabile e il costo annuale in relazione all’ISEE.

Ad esempio, con ISEE fino a 16.000 euro la percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile sarà del 95%. Mentre con un ISEE superiore a 72.000 euro la percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile sarà del 75%.

